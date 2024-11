Ujeti v lovke kriminala: kazniva dejanja mladim predstavijo kot izziv ali igro

Europol je izdal obvestilo obveščevalnih služb o novačenju mladoletnikov s strani kriminalnih mrež po vsej Evropi. V obvestilu, ki so ga sestavili na podlagi informacij, ki so jih Europolu prispevali organi kazenskega pregona, razkrivajo, kako hudodelske združbe prek družbenih omrežij in šifriranih sporočil targetirajo mlade in jih novačijo za izvajanje hujših kriminalnih dejanj, tudi za izsiljevanje in umore. Pogosto pa se pri novačenju poslužujejo tudi taktik "igrifikacije".