Ujeti v šanghajskem Disneylandu, odidejo lahko le z negativnim testom

Disneyland v Šanghaju je postal zadnje odmevno prizorišče, ki je zaradi stroge kitajske ničelne covidne politike zaprlo svoja vrata. A številni obiskovalci so s tem ostali ujeti v zabaviščnem parku, poroča BBC. Oblasti so ljudem sporočile, da tematskega parka ne bodo smeli zapustiti, dokler ne pokažejo negativnega testa.

Videoposnetki, ki so se po sporočilu o zaprtju pojavili na družbenih omrežjih, so prikazovali ljudi, ki hitijo do vrat parka. A ob tem so ugotovili, da so ta že zaklenjena. A ujeti se lahko tolažijo z vsaj eno stvarjo - vožnje namreč še vedno delujejo.

Ob tem pa morajo tri negativne teste na koronavirus v treh zaporednih dneh predložiti tudi vsi tisti, ki so letovišče obiskali od četrtka.

V mestu Zhengzhou, kjer so bili ponekod uvedeni strogi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, pa so konec tedna iz tovarne podjetja Foxconn Technology Group pobegnili tudi številni zaposleni. Zaposleni v tovarni, ki je eden najpomembnejših proizvodnih obratov za telefone iphone, zaradi omejitev niso smeli zapustiti prostorov, a so vseeno morali nadaljevati z delom.