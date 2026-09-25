Ujetnica birokracije: da bi spremenila priimek, išče ženina za 'en dan'

Večina žensk išče čednega, zabavnega in odgovornega partnerja za zakon, a ne Kristina. Ne pričakuje ljubezni in kemije, išče samo pravi priimek. Zaželeno je tudi dobro poznavanje hrvaške birokracije.
"Da bi si povrnila dekliški priimek, potrebujem potrdilo, da zoper mene ne poteka kazenski postopek, tega potrdila pa ne morem dobiti, ker ta postopek dejansko poteka. Zato je to moja edina možnost," je za net.hr pojasnila Kristina iz Pulja.
Vse od ločitve je namreč v sporu s svojim nekdanjim možem, ki jo toži zaradi prisvojitve avtomobila, ki sta ga skupaj kupila prek lizinga. Ker želi to neuspešno ljubezensko zgodbo za vedno zaključiti, bi se rada znebila tudi moževaga priimka.
"S tem priimkom se sploh ne poistovetim. Pravzaprav me nenehno spominja na tisto obdobje in vse, kar sem prestala, in to je glavni razlog, zakaj se želim vrniti k svojemu staremu priimku," pravi Kristina.
In kaj poleg predporočne pogodbe ponuja bodočemu ženinu? "Šla bi na kosilo, se dobro nasmejala in ustvarila zgodbo za vse življenje," pove.
V kratkem času se ji je po objavi oglasilo že okoli 100 moških, ki so se pripravljeni z njo poročiti. Javile so se ji tudi ženske. "Ljudje želijo pomagati. Razumejo našo birokracijo in ovire, s katerimi se soočam, in pripravljeni so priskočiti na pomoč," je razkrila.
"Preučili bomo zadevo. Če gospa meni, da to spada v pristojnost našega ministrstva, lahko pošlje uradno poizvedbo in ji bomo odgovorili," je medtem primer komentiral hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan.
Zdi se, da poroka ne bo težava, glede na število potencialnih ženinov. Vendar pa obstaja ena stvar, na katero Kristina ni računala: možnost, da se "tisti pravi" morda skriva prav med zainteresiranimi moškimi s priimkom Stipić. "Sem tip človeka, ki se hitro zaljubi, a sem že štiri leta samska, saj delam na sebi, da se ne bi tako hitro zaljubila – tako da bomo videli. Nikoli ne reci nikoli," je zaključila.
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