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Ujetnica birokracije: da bi spremenila priimek, išče ženina za 'en dan'

Pulj, 25. 09. 2026 10.21 pred 51 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Kristina iz Pulja

"Iščem moškega za kratkotrajen zakon. Edini pogoj je, da je njegov priimek Stipić." To je objava 45-letne Hrvatice, ki se je razširila na družbenih omrežjih. Računovodkinja Kristina iz Pulja želi nazaj svoj dekliški priimek, a ji spor z bivšim možem to preprečuje. Edina rešitev je, da se znova poroči, pravi.

Večina žensk išče čednega, zabavnega in odgovornega partnerja za zakon, a ne Kristina. Ne pričakuje ljubezni in kemije, išče samo pravi priimek. Zaželeno je tudi dobro poznavanje hrvaške birokracije.

"Da bi si povrnila dekliški priimek, potrebujem potrdilo, da zoper mene ne poteka kazenski postopek, tega potrdila pa ne morem dobiti, ker ta postopek dejansko poteka. Zato je to moja edina možnost," je za net.hr pojasnila Kristina iz Pulja.

Vse od ločitve je namreč v sporu s svojim nekdanjim možem, ki jo toži zaradi prisvojitve avtomobila, ki sta ga skupaj kupila prek lizinga. Ker želi to neuspešno ljubezensko zgodbo za vedno zaključiti, bi se rada znebila tudi moževaga priimka.

"S tem priimkom se sploh ne poistovetim. Pravzaprav me nenehno spominja na tisto obdobje in vse, kar sem prestala, in to je glavni razlog, zakaj se želim vrniti k svojemu staremu priimku," pravi Kristina.

In kaj poleg predporočne pogodbe ponuja bodočemu ženinu? "Šla bi na kosilo, se dobro nasmejala in ustvarila zgodbo za vse življenje," pove.

Na Kristinino objavo se je odzvalo že 100 moških.
Na Kristinino objavo se je odzvalo že 100 moških.
FOTO: Net.hr

V kratkem času se ji je po objavi oglasilo že okoli 100 moških, ki so se pripravljeni z njo poročiti. Javile so se ji tudi ženske. "Ljudje želijo pomagati. Razumejo našo birokracijo in ovire, s katerimi se soočam, in pripravljeni so priskočiti na pomoč," je razkrila.

"Preučili bomo zadevo. Če gospa meni, da to spada v pristojnost našega ministrstva, lahko pošlje uradno poizvedbo in ji bomo odgovorili," je medtem primer komentiral hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan.

Zdi se, da poroka ne bo težava, glede na število potencialnih ženinov. Vendar pa obstaja ena stvar, na katero Kristina ni računala: možnost, da se "tisti pravi" morda skriva prav med zainteresiranimi moškimi s priimkom Stipić. "Sem tip človeka, ki se hitro zaljubi, a sem že štiri leta samska, saj delam na sebi, da se ne bi tako hitro zaljubila – tako da bomo videli. Nikoli ne reci nikoli," je zaključila.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
25. 09. 2026 11.14
Prepričan sem, da to ne drži. Priimek in ime si vsak izbira po lastni želji, ne pa da je s čim pogojeno.
Odgovori
+1
1 0
sabro4
25. 09. 2026 11.04
"Iščem moškega za kratkotrajen zakon. Edini pogoj je, da je njegov priimek Stipić." To je objava 45-letne Hrvatice, ki se je razširila na družbenih omrežjih. Računovodkinja Kristina iz Pulja želi nazaj svoj dekliški priimek, a ji spor z bivšim možem to preprečuje. Edina rešitev je, da se znova poroči, pravi.............nepogrešljiva novica za slovenskega slehernika
Odgovori
-1
0 1
Veščec
25. 09. 2026 11.03
Ni slaba,sam škoda d se ne pišem tko,pa to
Odgovori
0 0
Morbius
25. 09. 2026 11.07
Ni problema, greš na upravno enoto in spremeniš. 5 minut traja.
Odgovori
0 0
Artechh
25. 09. 2026 10.54
A prva porocna noc pride v kompletu?
Odgovori
+1
2 1
Animal_Pump
25. 09. 2026 10.54
Ni panike...bo našla. Kužijev je dost.
Odgovori
+3
4 1
Blue Dream
25. 09. 2026 10.58
bo našla kakega obupanega copatarja
Odgovori
+0
1 1
DEBELA OLIVA
25. 09. 2026 10.44
Hrvatarji so res eni bebčki
Odgovori
+1
2 1
Blue Dream
25. 09. 2026 10.40
neki druzga hoče
Odgovori
+2
3 1
macolagobec
25. 09. 2026 10.40
Se bo že najdu en Stipica-pizzdica. Pa saj greš na matični urad in se preimenuješ v kar koli. Vsaj pri nas je tako, Hrvati pa tud ne morejo biti prav drugačni.
Odgovori
+0
1 1
Blue Dream
25. 09. 2026 10.41
sej to
Odgovori
+2
3 1
Zedd
25. 09. 2026 10.31
Pa naj vrne avto in si bo lahko spremenila priimek. A to pa ne, a?
Odgovori
+4
5 1
stumfeta
25. 09. 2026 11.08
Zakaj pa ja?
Odgovori
0 0
vlahov
25. 09. 2026 10.27
Kar v zapor za kako leto , da malo premisli.
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+1
1 0
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