Ujetnica birokracije: da bi spremenila priimek, išče ženina za 'en dan'

Večina žensk išče čednega, zabavnega in odgovornega partnerja za zakon, a ne Kristina. Ne pričakuje ljubezni in kemije, išče samo pravi priimek. Zaželeno je tudi dobro poznavanje hrvaške birokracije.

"Da bi si povrnila dekliški priimek, potrebujem potrdilo, da zoper mene ne poteka kazenski postopek, tega potrdila pa ne morem dobiti, ker ta postopek dejansko poteka. Zato je to moja edina možnost," je za net.hr pojasnila Kristina iz Pulja.

Vse od ločitve je namreč v sporu s svojim nekdanjim možem, ki jo toži zaradi prisvojitve avtomobila, ki sta ga skupaj kupila prek lizinga. Ker želi to neuspešno ljubezensko zgodbo za vedno zaključiti, bi se rada znebila tudi moževaga priimka.

"S tem priimkom se sploh ne poistovetim. Pravzaprav me nenehno spominja na tisto obdobje in vse, kar sem prestala, in to je glavni razlog, zakaj se želim vrniti k svojemu staremu priimku," pravi Kristina.

In kaj poleg predporočne pogodbe ponuja bodočemu ženinu? "Šla bi na kosilo, se dobro nasmejala in ustvarila zgodbo za vse življenje," pove.