Ujma je vzela vse, kar je ostalo, hočejo roparji: 'Čez dan delate, ponoči stražite'

Sredi noči so začele veljati omejitve gibanja, poroča El Pais. Cilj teh omejitev je omogočiti reševalnim službam nemoten dostop do prizadetih območij, saj so prostovoljci z lastnimi vozili preplavili ceste, kar je oteževalo intervencijo reševalnih ekip.

Na delu pa so tudi medicinski forenziki, ki so doslej izvedli 162 obdukcij oseb, umrlih zaradi vremenske ujme, od katerih so jih 39 identificirali s pomočjo prstnih odtisov, je sporočil Integrirani podatkovni center (CID).

Medtem reševalci in vojska še naprej pomagajo pri iskanju pogrešanih oseb in obnovi poškodovane infrastrukture. V četrtek se je 750 vojakov pridružilo že obstoječim 1.200 pripadnikom Enote za nujne primere (UME) ter skoraj 4.500 pripadnikom civilne garde in nacionalne policije.

Oblasti sicer priznavajo, da ne vedo natančno, koliko ljudi je pogrešanih, so pa vse, ki so prijavili pogrešane osebe, zaprosili, da ponovno preverijo ali morda niso vmes z njimi že vzpostavili kontakt in torej iskanje ni več potrebno.

Faza najhujše nevarnosti je že mimo, vendar nestanovitno vreme v Sredozemlju še vedno povzroča nevšečnosti, zlasti na jugu Katalonije in v Valencie, pravijo pristojni.

Ki so tudi sporočili, da je kraj Turís postavil nov španski rekord za količino padavin v eni uri: v torek je tam padlo 179,4 litra dežja na kvadratni meter. Ta številka je presegla prejšnji rekord iz leta 2018, ko je v Vinarósu padlo 159 litrov. Torkove poplave so presegle 600 litrov na kvadratni meter, kar je izjemna količina padavin za tako kratek čas.