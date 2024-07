Ukaz 7. oktobra: Nobeno vozilo se ne sme vrniti v Gazo, četudi so v njem talci

Novo poročilo izraelskega časnika Haaretz devet mesecev po začetku izraelske ofenzive v Gazi razkriva podrobnosti odziva vojske na nepričakovan napad iz palestinske enklave. Vdor, ki ga je vodilo islamistično gibanje Hamas, je na izraelski strani terjal 1143 večinoma civilnih smrtnih žrtev, še 251 ljudi pa so napadalci vzeli za talce.

Glede na obsežno uničenje območij, kjer so potekali spopadi, so se kmalu začela pojavljati ugibanja o ravnanju izraelske vojske. Javnost je bila tako januarja seznanjena s primerom iz enega od kibucev, kjer je izraelski tank streljal v hišo in pri tem poleg več pripadnikov Hamasa ubil še 13 civilistov.

Da je Izrael med oktobrsko operacijo verjetno ubil več civilistov, je potrdilo tudi nedavno poročilo Združenih narodov, piše britanski časnik Guardian.

Haaretz v najnovejši reportaži sicer ni mogel neposredno potrditi, da je bil zaradi rabe spornega protokola Hanibal dejansko ubit kateri od zajetih talcev, a so s pogovori z več neimenovanimi pripadniki izraelskih sil ugotovili, da so takšno zapoved izdali na vsaj treh ločenih vojaških lokacijah.