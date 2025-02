Ukinitev agencije Usaid: kakšne bodo posledice in koga bo najbolj prizadelo?

Trumpov svetovalec za vladno učinkovitost Elon Musk je napovedal ukinitev ameriške agencije za mednarodni razvoj Usaid. Organizacija financira številne zdravstvene, humanitarne in druge projekte v vrednosti več deset milijard evrov letno. Kaj pomeni ukinitev organizacije in katere države bodo to najbolj občutile?

OGLAS

Ameriška agencija za mednarodni razvoj Usaid FOTO: AP icon-expand

Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po prevzemu novega mandata 20. januarja začasno zamrznil vso pomoč tujim državam in odpustil na stotine ljudi v Ameriški agenciji za mednarodni razvoj (Usaid), ki si s svojimi programi prizadeva za boljše zdravstveno stanje, zmanjševanje revščine in spodbujanje človekovih pravic in demokracije v manj razvitih državah sveta. Trumpov svetovalec in vodja novoustanovljenega urada za vladno učinkovitost (Doge) Elon Musk je sporočil, da bodo Usaid kar zaprli. Označil jo je za "kriminalno organizacijo", ki da mora "umreti". Spletna stran organizacije pa je od sobote nedelujoča. Odredba o prekinitvi dela je v manj razvitih državah že ohromila zdravstvene programe, ki jih financira Usaid. "Zagotavljanje te kritične pomoči je v negotovosti in na milijone življenj visi na nitki," je dejala Elisha Dunn-Georgiou, predsednica in izvršna direktorica Sveta za globalno zdravje, ki predstavlja več kot 100 organizacij po vsem svetu.

Koga bo ukinitev Usaida najbolj prizadela? Po podatkih ameriške vlade so ZDA v letu 2023 namenile skupno 71,9 milijarde dolarjev (69,4 milijarde evrov) pomoči 209 državam in regijam, pri čemer je velik del te pomoči potekal prek Usaid. Okoli 22 odstotkov vse ameriške pomoči – približno 16,1 milijarde dolarjev (15,5 milijarde evrov) – je bilo namenjenih za zdravstvene programe, ki zajemajo preprečevanje in zdravljenje bolezni, kot so HIV/AIDS, tuberkuloza, obvladovanje pandemij; pa tudi skrbi za zdravje mater in otrok, načrtovanje družin in reproduktivno zdravje, za zagotavljanje čiste vode, hrane in druge zdravstvene pobude.

Cepljenje proti eboli v Sudanu FOTO: AP icon-expand

Kot poroča Euronews, je istega leta kar 17 držav, večinoma iz podsaharske Afrike, takšnih, ki so prejele več kot 100 milijonov dolarjev (96,6 milijon evrov) pomoči v okviru Usaidovih zdravstvenih programov. Tanzanija je na samem vrhu seznama, saj je leta 2023 prejela 512,8 milijona dolarjev (495,4 milijona evrov) pomoči iz Usaida, podoben znesek je prejela tudi Nigerija (512,1 milijona dolarjev oz. 494,7 milijona evrov), na tretjem mestu je Južna Afrika s 480,9 milijona dolarjev (464,6 milijona evrov). Sledijo Uganda (436,3 milijona dolarjev oz. 421,5 milijona evrov), Mozambik (392,4 milijona dolarjev oz. 379,1 milijona evrov), Kenija (377 milijona dolarjev oz. 364,2 milijona evrov), Zambija (370,9 milijona dolarjev oz. 358,3 milijona evrov), DR Kongo (258 milijona dolarjev oz. 249,2 milijona evrov), Etiopija (257,9 milijona dolarjev oz. 249,1 milijona evrov) in Malavi (239 milijona dolarjev oz. 230,9 milijona evrov). Glede na podatke o višini financiranja za leto 2023 bo prekinitev financiranja prek Usaid najbolj prizadela Tanzanijo, ki se ta hip spopada z izbruhom virusa Marburg, pa tudi Nigerijo in Južno Afriko. Najbolj bo na udaru program za boj proti bolezni HIV/AIDS (PEPFAR), s pomočjo katerega naj bi v zadnjih dveh desetletjih rešili več kot 26 milijonov življenj. Samo lani so prek tega programa zagotovili zdravila za HIV/AIDS za 20,6 milijona ljudi v 55 državah.

Cepljenje proti malariji FOTO: AP icon-expand