Ukinitev karantene: nekateri načrtujejo počitnice, drugi opozarjajo na posledice

Po odpravi omejitev se Kitajska sooča z občutnim porastom okužb z novim koronavirusom. BBC poroča, da so bolnišnice preobremenjene, umirajo pa večinoma starejši prebivalci. V nedeljo je Peking sporočil, da bo prenehal objavljati dnevno covidno statistiko, navedli pa so, da so v preteklem tednu dnevno zabeležili okoli 4000 okužb in "nekaj smrtnih primerov". A prave številke niso znane, poznavalci pa ocenjujejo, da Kitajska na dan zabeleži več kot milijon okužb in okoli 5000 smrti, poroča Reuters.

Zadnja napoved Pekinga o ukinitvi karanten prihaja po treh letih zaprtih meja, obveznih karanten in množičnih testiranj. Ničelna toleranca do covida-19 je močno prizadela gospodarstvo, prebivalci pa so se naveličali nenehnih omejitev in ponavljajočih se testov. Novembra so po državi izbruhnili protesti proti predsedniku Ši Džinpingu, kar je Peking spodbudilo v sproščanje ukrepov.