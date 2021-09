Ukradel dobitno srečko za pol milijona evrov in želel pobegniti na Fuerteventuro

Osumljenca je na glavnem letališču v Rimu prestregla mejna policija. Iskali so ga od četrtka, ko je gospa krajo prijavila policiji. Toda sedaj, ko so ga našli, se zgodba še ni razpletla, saj najpomembnejše še vedno manjka: dobitna srečka za 500.000 evrov.

Gospa je sicer v upanju, da bo morda tokrat imela srečo, šla v bližnjo trafiko v Nepalju in kupila klasično srečko "podrgni in zadeni". Zaposlenega je nato prosila, naj dobitek preveri. Ta je gospe potrdil, da je srečka dobitna, a jo je želel preveriti še lastnik trafike. Namesto da bi tudi on potrdil dobitek, je srečko dal v žep, vzel čelado, odkorakal iz trafike in pobegnil s svojim skuterjem.

Prebivalci so ga opisali kot uglednega gospoda, ki ga je poznala vsa soseska, po tem incidentu pa pravijo, da si ne morejo predstavljati, da je to naredil. Izgubil je razum, so dejali.

Medtem je italijanski davčni urad zamrznil celoten sistem unovčevanja srečk. Preiskovalci dobitno srečko še vedno iščejo, policija pa je zagotovila, da bo primer podrobno preiskala.