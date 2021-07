Ukradel dragulje, vredne več kot dva milijona evrov, in se odpeljal s skirojem

Neznanec je v pariški draguljarni Chaumet ukradel večjo količino nakita, katerega vrednost naj bi znašala med dva in tri milijone evrov. Prizorišče zločina je zapustil z električnim skirojem. Zaposleni so policiji povedali, da je v prodajalno vstopil kot običajen kupec, nato pa je na plano povlekel nož in prodajalcem začel groziti. V ropu ni bil nihče poškodovan.

Policija je sporočila, da je osumljenec prizorišče zapustil z veliko hitrostjo. Županja pariškega 8. okrožja Jeanne d'Hauteserre je povedala, da je šlo za "osupljiv, drzen, brez primere in obžalovanja vreden rop". Draguljarna, ki je bila ustanovljena leta 1780, je bila nazadnje oropana leta 2009, ko so roparji odnesli za 1,9 milijona evrov dragih kamnov. Francoska policija in njena enota, specializirana za preiskovanje ropov, sta sporočili, da je preiskava oboroženega ropa v teku. Potencialne priče, ki so se nahajale v bližini, so povedale, da niso opazile ali slišale nič nenavadnega. Večino je namreč zamotil obisk filmskega zvezdnika Jeana-Clauda van Damma, ki je obiskal optiko v neposredni bližini.