Ukradel letalo in poletel proti jedrski elektrarni, v zrak poslali lovca

Madžarske oblasti preiskujejo incident, zaradi katerega je morala vojska v soboto aktivirati dežurna bojna letala. V središču dogajanja je 24-letni moški, ki je na letališču v Kalocsi, približno 100 kilometrov južno od Budimpešte, brez dovoljenja odletel z manjšim letalom cessna 172.

Po navedbah madžarskih medijev naj bi moški vdrl na območje zasebnega letališča in se odločil, da bo letalo "preizkusil". Lokalni portal BAON poroča celo, da naj bi bila cessna privezana k tlom, moški pa pred vzletom ni odstranil pritrdilnih vrvi, temveč jih je ob vzletu iztrgal.

Nato se je usmeril proti Paksu, kjer stoji edina madžarska jedrska elektrarna.

Dogajanje so zaznali radarji madžarskih obrambnih sil. Ker se je letalo približevalo posebej varovanemu območju, je vojska aktivirala dežurni par lovcev JAS 39 Gripen, je potrdil madžarski obrambni minister Romulusz Ruszin-Szendi.