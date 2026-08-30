Ukradel letalo in poletel proti jedrski elektrarni, v zrak poslali lovca

Madžarske oblasti preiskujejo incident, zaradi katerega je morala vojska v soboto aktivirati dežurna bojna letala. V središču dogajanja je 24-letni moški, ki je na letališču v Kalocsi, približno 100 kilometrov južno od Budimpešte, brez dovoljenja odletel z manjšim letalom cessna 172.
Po navedbah madžarskih medijev naj bi moški vdrl na območje zasebnega letališča in se odločil, da bo letalo "preizkusil". Lokalni portal BAON poroča celo, da naj bi bila cessna privezana k tlom, moški pa pred vzletom ni odstranil pritrdilnih vrvi, temveč jih je ob vzletu iztrgal.
Nato se je usmeril proti Paksu, kjer stoji edina madžarska jedrska elektrarna.
Dogajanje so zaznali radarji madžarskih obrambnih sil. Ker se je letalo približevalo posebej varovanemu območju, je vojska aktivirala dežurni par lovcev JAS 39 Gripen, je potrdil madžarski obrambni minister Romulusz Ruszin-Szendi.
Manevriral na območju jedrske elektrarne
Madžarski portal HVG poroča, da je 24-letnik s cessno letel na območju jedrske elektrarne Paks in tam izvajal manevre. Okoli elektrarne velja strogo omejen zračni prostor – letenje je prepovedano v polmeru treh kilometrov in do višine 6000 metrov.
Ali je cessna dejansko vstopila v prepovedani zračni prostor, sicer sprva ni bilo povsem razjasnjeno. Iz podatkov policije je bilo razvidno predvsem, da je letalo letelo proti območju Paksa. HVG pa piše, da je štiriminutna pot sledilnika vstop precej jasno pokazala. Preiskava okoliščin incidenta se nadaljuje.
Cessna končala na polju sončnic
Polet sicer ni trajal dolgo. Le nekaj minut po aktivaciji gripenov je moral pilot zasilno pristati v bližini kraja Gerjen, nedaleč od Paksa. Cessna je pristala na polju sončnic, pri tem pa se je poškodovalo njeno podvozje.
Na polje so kmalu prispeli reševalni helikopter in druge intervencijske službe. Se pa primer z zasilnim pristankom ni končal.
Po poročanju HVG je policija ugotovila, da je bil 24-letnik pod vplivom alkohola in zmeden. Ko je zapustil poškodovano letalo, naj bi se mu približal voznik, ki se je ustavil, ker mu je želel pomagati.
Moški naj bi nato skušal vzeti njegov avtomobil in z njim nadaljevati pot. Tudi ta del dogodka zdaj preiskuje policija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.