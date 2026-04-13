Ukradel torbico in v njej našel Fabergéjevo jajce

29-letni Enzo Conticello , brez stalnega naslova, je priznal krivdo za tatvino in goljufijo. Sodišče v Southwarku ga je obsodilo na skupno 27 mesecev zapora.

Tožilec Julian Winship je povedal, da je oškodovanki torbico znamke Givenchy, vredno 1600 britanskih funtov (okoli 1840 evrov), ukradel iz prostora za kadilce pred pubom Dog and Duck v londonskem Sohu novembra 2024. V njej je bilo zeleno-zlato, s smaragdom okrašeno Fabergéjevo jajce, ter ura v lasti podjetja Craft Irish Whiskey Company, kjer je žrtev delala. V torbi je imela še manjši prenosni računalnik, denarnico, slušalke in bančne kartice, piše CBS News.

"To je zelo nenavaden primer," je priznala sodnica Kate Livesey, medtem ko je opisala šok in paniko ženske, ko je odkrila, da je njena torbica izginila.

Dragocene umetnine in ure, ki sta bila tisti večer del razstave na družabnem dogodku podjetja, še niso našli. Ukradene bančne kartice pa je Conticello, znan tudi kot Hakin Boudjenoune, uporabil za nakupe v bližnjih supermarketih kmalu po tatvini.

Ukradeni predmeti so bili del omejene serije sedmih unikatnih kompletov, imenovanih Smaragdni otok (Emerald Isle), ki jih je izdelalo podjetje Craft Irish Whiskey Company. Vsak od kompletov je vseboval Fabergéjevo jajce, Fabergéjevo uro, ročno izdelano steklenico viskija in humidor za cigare. Tri so doslej prodali zasebnim strankam za med 1,70 in 2,5 milijona evri.