Ukradel tri milijone evrov vreden bugatti Mateja Rimca

V sredo popoldne je bil v bližini Zagreba ukraden ekskluzivni športni avtomobil francoskega proizvajalca, vreden kar tri milijone evrov. Kraje je osumljen 36-letni hrvaški državljan, ki je z luksuznim vozilom pobegnil v Avstrijo prek Slovenije, poroča Net.hr.

Po poročanju časnika 24sata gre za Bugatti Chiron, ki je v lasti Mate Rimca, ukraden pa je bil na območju Svete Nedelje. Avstrijska policija je ukradeni avtomobil našla še isti dan po 19. uri, zahvaljujoč sodelovanju avstrijskih in slovenskih oblasti. Vozilo so izsledili na bencinski črpalki ob avtocesti A9 v bližini kraja Seiersberg, približno deset kilometrov jugozahodno od Gradca. Po neuradnih informacijah naj bi bila njegova končna destinacija Nemčija.

Osumljenca so na kraju prijeli in ga zaslišali. Med zaslišanjem je krajo v celoti priznal.

Po nalogu državnega tožilstva v Gradcu ga sumijo storitve kaznivega dejanja, po plačilu varščine pa je bil izpuščen na prostost. "Avstrijska policija je sporočila: Policisti so 36-letnega hrvaškega državljana prijeli na kraju dogodka. Nadaljnjo preiskavo so prevzeli kriminalisti oddelka za preiskovanje tatvin pri Deželnem kriminalističnem uradu Štajerske. Med zaslišanjem je osumljenec krajo vozila v celoti priznal."

Avstrijska policija je ukradeni avtomobil že vrnila lastniku Mateju Rimcu, ustanovitelju in izvršnemu direktorju skupine Rimac Group, ki vodi tudi podjetje Bugatti Rimac.