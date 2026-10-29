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Ukradel tri milijone evrov vreden bugatti Mateja Rimca

Zagreb , 29. 10. 2026 15.03 pred 57 minutami 2 min branja 20

Avtor:
A.K. STA
Bugatti chiron, simbolična fotogafija

Na Hrvaškem so v sredo ukradli luksuzni avtomobil bugatti chiron hrvaškega podjetnika Mateja Rimca, vreden približno tri milijone evrov. V iskanje vozila so se vključile policije Hrvaške, Slovenije in Avstrije, kjer so avto še isti dan našli. Za volanom je sedel 36-letni Hrvat, ki je priznal krajo.

V sredo popoldne je bil v bližini Zagreba ukraden ekskluzivni športni avtomobil francoskega proizvajalca, vreden kar tri milijone evrov. Kraje je osumljen 36-letni hrvaški državljan, ki je z luksuznim vozilom pobegnil v Avstrijo prek Slovenije, poroča Net.hr. 

Bugatti chiron, simbolična fotogafija
Bugatti chiron, simbolična fotogafija
FOTO: AP

Po poročanju časnika 24sata gre za Bugatti Chiron, ki je v lasti Mate Rimca, ukraden pa je bil na območju Svete Nedelje. Avstrijska policija je ukradeni avtomobil našla še isti dan po 19. uri, zahvaljujoč sodelovanju avstrijskih in slovenskih oblasti. Vozilo so izsledili na bencinski črpalki ob avtocesti A9 v bližini kraja Seiersberg, približno deset kilometrov jugozahodno od Gradca.  Po neuradnih informacijah naj bi bila njegova končna destinacija Nemčija.

Osumljenca so na kraju prijeli in ga zaslišali. Med zaslišanjem je krajo v celoti priznal.

Po nalogu državnega tožilstva v Gradcu ga sumijo storitve kaznivega dejanja, po plačilu varščine pa je bil izpuščen na prostost. "Avstrijska policija je sporočila: Policisti so 36-letnega hrvaškega državljana prijeli na kraju dogodka. Nadaljnjo preiskavo so prevzeli kriminalisti oddelka za preiskovanje tatvin pri Deželnem kriminalističnem uradu Štajerske. Med zaslišanjem je osumljenec krajo vozila v celoti priznal."

Avstrijska policija je ukradeni avtomobil že vrnila lastniku Mateju Rimcu, ustanovitelju in izvršnemu direktorju skupine Rimac Group, ki vodi tudi podjetje Bugatti Rimac.

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KOMENTARJI20

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jank
29. 10. 2026 16.03
Ali je imel tudi tukaj prste vmes stevolonica???
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+1
1 0
mito24
29. 10. 2026 16.02
Kakšno varovanje nek pa tak avto pri današnji UI
Odgovori
0 0
Wrako
29. 10. 2026 16.01
tko je to ce si bogatun:) ko so men pred leti ukradli novega golf4 sm cakal policaje 4ure,nardil zapisnik poslikali in cao,nikoli vec niti poklicali….
Odgovori
-1
0 1
Port__CN
29. 10. 2026 15.58
Mu je Rimac dal še šoferja ?
Odgovori
0 0
MESE?AR
29. 10. 2026 15.54
Kaj je mislil, da se bo vozil naokrog in nobeden ne bo spoznal avta ??? Praznoglavec !
Odgovori
+2
2 0
Saul Goodman
29. 10. 2026 15.52
Je sprobov ful gas??
Odgovori
0 0
Petur
29. 10. 2026 15.47
kozarček bencina in čik..mnogo,mnogo otrok je zaradi tega in takšnih v pomanjkanju..
Odgovori
-1
0 1
hondica
29. 10. 2026 15.47
Če ukradejo avto Janezu Novaku, se naredi zapisnik, če pa bogatašu, se pošlje v akcijo policije treh držav...
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+1
3 2
Lock Down
29. 10. 2026 15.55
Janez Novak ima avto vreden 3 jurje, tale mrcina je pa vredna 3 milijone evrov. Verjetno je malce razlike, a ne?
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+0
2 2
Wrako
29. 10. 2026 16.02
v demokraciji nebi smelo bit omenjene razlik,mogoce janezu 3jurje pomeni veliko vec kot mateju 3miljone….
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+1
1 0
Perovskia
29. 10. 2026 15.45
Zanimivo najdejo isti dan. Politika pa 15 let ne. Ajdejo
Odgovori
+7
7 0
proofreader
29. 10. 2026 15.38
Verjetno ima vgrajenih par trackerjev? Kaj sploh narediš s takim avtom, prodaš za dele?
Odgovori
+4
5 1
MESE?AR
29. 10. 2026 15.55
Saj njegovi deli nikamor ne pašejo !
Odgovori
+0
1 1
Mikl
29. 10. 2026 15.36
hahahaha .. ker bulšit .. nima za Bugatija .. ma pa za varščino
Odgovori
+2
5 3
Kimberley Echo
29. 10. 2026 15.43
Zakaj? Varščina je gotovo 100x manjša kot je vrednost avtomobila.
Odgovori
+3
3 0
_endrug
29. 10. 2026 15.34
Naočena kraja?
Odgovori
+7
8 1
ares2
29. 10. 2026 15.27
Kaj so pa naši imeli pri tem, da se jih omenja.
Odgovori
-6
2 8
FejsBrukica
29. 10. 2026 15.24
Lol. Moraš bit res naiven, da te ne bodo opazili na cesti v 3 milijone vrednem avtomobilu. Ali pa je bil bolj zadaj, ko so pamet delili.
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+17
18 1
4krogci
29. 10. 2026 15.22
Pa janezek pravi da nerabmmo nadzora na meji…evo kaj vse rine preko nas!!
Odgovori
+6
11 5
zdravkob
29. 10. 2026 15.38
Ne morete vi brez Janše?! A je zdaj z vami v sobi?
Odgovori
+1
3 2
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