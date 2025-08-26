Svetli način
Tujina

Ukradena slika na steni domovanja, ki ga trži nepremičninska agencija

Buenos Aires, 26. 08. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
1

Na spletni strani argentinske nepremičninske agencije se je znašel oglas za prodajo luksuzne vile, s priloženimi fotografijami nepremičnine, ki se nahaja tik ob obali Buenos Airesa. Pravzaprav nič posebej nenavadnega, če ne bi na steni za zofo visela dolgo pogrešana umetniška slika. 'Portret dame' italijanskega slikarja Giuseppeja Ghislandija je bil do druge svetovne vojne v lasti nizozemskega Juda Jacquesa Goudstikkerja, nakar so jo – kot še na tisoče drugih umetnin – ukradli nacisti.

V hiši v Argentini, za katero se je izkazalo, da pripada potomcem nacističnega uradnika, so po naključju našli med drugo svetovno vojno ukradeno sliko. Umetniško delo iz 17. stoletja je bilo nekoč del bogate zbirke nizozemskega judovskega trgovca z umetninami Jacquesa Goudstikkerja, poroča Dutch News.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slika je visela na steni hiše, ki jo prodaja nepremičninska agencija. Ko so na spletu objavili oglas, pa je poznavalcem v oko še posebej padla fotografija dnevne sobe – na steni za zofo je visela dolgo pogrešana umetnina. Porter dame (grofice Colleoni) je namreč na mednarodnem seznamu izgubljenih umetniških del, pa tudi na uradnem nizozemskem seznamu del, ki so jih ukradli nacisti.

Goudstikker umrl, Kadgien leta 1949 pobegnil iz Evrope

Goudstikker je sicer umrl v nesreči ladje, ki bi ga morala odpeljati v svobodo, po tem ko so Nemci maja 1940 okupirali Nizozemsko. Številna umetniška dela iz njegove bogate zbirke so zasegli in si prilastili nacisti, vključno z delom italijanskega slikarja Giuseppeja Ghislandija iz 17. stoletja. Sliko si je nato prisvojil Friedrich Kadgien, svetovalec maršala Hermanna Göringa, nacističnega poveljnika nemških letalskih sil. Oba sta bila 'znana' roparja umetnin – dela sta ali odkupila za drobiž, ali pa lastnikom preprosto ukradla.

Kadgien, viden član SS, je imel kot upravljalec sredstev Tretjega rajha, ključno vlogo tudi pri plenjenju judovskega premoženja, pogosto je z nasilnimi metodami sodeloval pri izsiljevanju judovskih trgovcev v Amsterdamu. Leta 1949 je pobegnil iz Evrope – najprej v Švico, nato pa v Brazilijo in Argentino. Pod Peronovo vlado je tam ustanovil podjetje, si pridobil znatno premoženje in postal posrednik za nemške korporacije. Ustvaril si je družino, umrl je leta 1978, ne da bi mu kadar koli sodili za zločine. Njegova hiša je zdaj v lasti njegovih dveh hčera.

Nizozemci potrdili pristnost slike, družina jo želi nazaj

Nizozemski svetovalci za kulturno dediščino so pristnost slike že potrdili ter dodali, da bodo tudi njeno poreklo verjetno že kmalu, po opravljenih razgovorih, uspeli dokazati.

Potomci Goudstikkerja, ki so jim s pomočjo Kraljevine Nizozemske leta 2007 uspešno vrnili 202 umetniški deli, si prizadevajo za vrnitev vseh ukradenih umetnin, ki so danes še v zasebnih rokah. Odločeni so, da bodo nazaj dobili tudi Portret dame, je potrdil njihov ameriški odvetnik.

"Iskanje umetniških del, ki so bila v lasti mojega očeta Jacquesa Goudstikkerja se je začelo konec 90. let in nimam namena odnehati. Moja družina si prizadeva za vrnitev vseh umetnin, ki so jih ukradli očetu, in za obnovitev njegove zapuščine," je dejala 81-letna Marei von Saher.

Visoki nacistični uradniki, vključno z Göringom, so družino namreč oropali za več kot 1100 del. Strokovnjaki z inštituta za kulturno dediščino Nizozemske pa so ob tem povedali, da so – kot kaže – očitno odkrili še eno ukradeno sliko iz Goudstikkerjeve zbirke. Sliko tihožitja nizozemskega slikarja Abrahama Mignona iz 17. stoletja naj bi opazili na fotografiji, ki jo je ena od sester Kadgien delila na družbenih omrežjih. Znano je namreč, da si je Kadgien od leta 1946 lastil tu to delo, niso pa še povsem jasne okoliščine, kako je do nje prišel in kakšna je bila njena pot v Argentino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nizozemski novinarji so skušali stopiti v kontakt z lastnicama hiše (in slike), a neuspešno. Prejeli so le kratke odgovore prek Instagrama in WhatsAppa, v katerih pa nista hoteli posredovati nobenih informacij glede umetnin. Fotografija, ki je družino Kadgien razkrila, pa je medtem izginila iz oglasa.

slika ukradena umetnina prodaja hiše Argentina nepremičninska agencija
