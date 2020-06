Ukradena umetnina skrita na podstrešju, stanovalcem se o tem ni sanjalo

Italijanske oblasti so javno predstavile znovba odkriti grafit britanskega uličnega umetnika Banksyja , ki so ga neznanci lani ukradli v Parizu. Gre za delo, s katerim se je poklonil 130 žrtvam terorističnega napada v Franciji novembra 2015. Naslikal ga je na enega od zasilnih izhodov na dvorani Bataclan, kjer so napadalci ubili 90 obiskovalcev koncerta.

Lastnike dvorane so o najdbi že obvestili, je povedal Christophe Cengig s francoskega veleposlaništva v Italiji. "Delo pripada Bataclanu in celotni Franciji," je dejal na novinarski konferenci, na kateri so predstavili podrobnosti preiskave. Lastniki so "veseli, vznemirjeni", je dodal. K temu je gotovo prispevalo tudi dejstvo, da je umetnina nepoškodovana, na vratih manjka le kljuka.

Umetnino so v sredo našli na podstrešju hiše v kraju Tortoreto ob jadranski obali, je povedal javni tožilec v L'Aquili Michele Renzo.Bila je dobro skrita, je dodal. Prebivalci omenjene hiše o zakladu na svojem podstrešju niso vedeli nič, očitno je imel dostop tja še nekdo, pa je razkril poveljnik lokalnih karabinjerjev Emanuele Pipola.

Kako je delo prispelo v Italijo, še ni jasno, prav tako še iščejo morebitne vpletene. Za zdaj so prijeli enega človeka, Italijana, ki prebiva v Tortoretu. Preiskava, v kateri sodelujeta italijanska in francoska policija, se tako nadaljuje. Vrata z grafitom so ukradli 26. januarja lani.