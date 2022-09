Ukradene umetnine, vredne 19 milijonov evrov, so nazaj v Italiji

Manhattanski okrožni tožilec Alvin L. Bragg Jr. je napovedal vrnitev 58 starin v vrednosti skoraj 19 milijonov evrov Italiji. Dele so trgovali Giacomo Medici, Giovanni Franco Becchina, Pasquale Camera in Edoardo Almagiá. Vsi ti štirje prekupčevalci so prodajali starine, ki so nazadnje končale v zbirki Michaela Steinhardta, enega največjih svetovnih zbirateljev starodavnih umetnin, ki je prejel prvo tovrstno dosmrtno prepoved pridobivanja starin po večletni preiskavi.

"Teh 58 kosov predstavlja več tisoč let bogate zgodovine, vendar so preprodajalci po vsej Italiji uporabljali roparje, da so kradli te predmete in si napolnili lastne žepe. Veliko predolgo so sedeli v muzejih, domovih in galerijah, ki niso upravičeno zahtevali lastništva," je dejal okrožni državni tožilec Bragg.