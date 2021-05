Na Švedskem ukradene ventilatorje skladiščil v restavraciji v središču Zagreba

Kot je sporočila zagrebška policija, so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je 25-letnik v restavraciji v Zagrebu skladiščil 24 ukradenih ventilatorjev na Švedskem v vrednosti 350.000 evrov. Kot so ugotovili policisti, je osumljeni vedel, da so ventilatorji ukradeni, in jih je, kot sumijo, nabavil z namenom, da jih preproda v druge države.

Kot so pojasnili zagrebški policisti, se takšna medicinska oprema med svetovno pandemijo namreč kupuje po točno določenem protokolu, v katerega so vključene institucije, ki spremljajo transparentnost takšnih dobav, ki beležijo nakupe. 25-letnik pa je ventilatorje nabavil na nenavaden, neobičajen način, ki ni v skladu z zakonom. Zato sumijo, da je vedel, da so ti ventilatorji pridobljeni s kaznivim dejanjem. Prav tako pa je 24 ukradenih ventilatorjev skladiščil v gostinskem objektu v središču Zagreba, zato sumijo, da jih je želel preprodati v druge države. Zoper 25-letnika so podali kazensko prijavo, ventilatorje pa zaplenili.