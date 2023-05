Ukradeni čilski otroci: Američan po 42 letih našel družino

Med diktaturo generala Augusta Pinocheta (1973–1990), ki so ga na oblast z orkestriranjem državnega udara 11. septembra 1973 spravile ZDA, je bilo veliko dojenčkov predanih agencijam za posvojitev. Otroci iz bogatejših družin so bili posvojeni po karseda legalni poti, medtem ko so otroci iz revnih družin preprosto izginjali brez sledi. Tako se je verjetno zgodilo tudi z Liebermanom.

"Živel sem 42 let svojega življenja, ne da bi vedel, da so me ukradli, ne da bi vedel, kaj se je dogajalo v Čilu v 70. in 80. letih. Samo želim, da ljudje vedo, da obstajajo družine, ki jih je še vedno mogoče združiti," je za CNN povedal Sott Lieberman.

V zadnjem desetletju je CNN dokumentiral več primerov čilskih dojenčkov, ki so bili ukradeni ob rojstvu. Oblasti v državi trdijo, da so duhovniki, redovnice, zdravniki, medicinske sestre in drugi sodelovali pri nezakonitih posvojitvah, glavni motiv pa je bil dobiček. Čilski uradniki pravijo, da bi lahko šlo za več tisoč ukradenih otrok. Preiskava naj bi sicer v zadnjih letih izgubila zalet, številni, ki so pri posvojitvah sodelovali, so umrli, prav tako mnoge klinike in bolnišnice, kjer so zadrževali ukradene otroke, ne obstajajo več.

Ko je Lieberman pred nekaj meseci izvedel za škandal, se je začel spraševati, ali se je enako zgodilo tudi njemu. Liebermanova zgodba se začne konec leta 1979 v mestu Cañete, ki se nahaja v južni čilski regiji Biobío. Njegova mati Rosa Ester Mardones, takrat stara 23 let, je izvedela, da je noseča. Ker je bila neporočena in v težkem finančnem položaju, je po besedah njene hčerke Jenny Escalona Mardones, ki je dve leti starejša od Liebermana, poiskala pomoč. Ecalona je za CNN povedala, da so katoliške nune obiskale njeno mamo in ji ponudile službo v Santiagu, glavnem mestu, kjer bi "opravljala gospodinjska dela v hiši, ki pripada zdravniku".