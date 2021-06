V Atenah našli Picassovo sliko, ukradeno pred devetimi leti

V ponedeljek je policija v Atenah sporočila, da so našli sliko španskega umetnika Pabla Picassa z naslovom Ženska glava skupaj z delom nizozemskega slikarja Pieta Mondriana z naslovom Mlin.

Obe umetnini sta bili ukradeni leta 2012 skupaj s še eno sliko, ko so neznanci vlomili v Nacionalno galerijo v Atenah. Tatovi so takrat pokvarili alarmni sistem in tako zamotili stražarje.

Reuters, ki se sklicuje na anonimni vir blizu policije, poroča, da je policija aretirala moškega, grškega državljana, potem ko so ukradeni sliki našli v predmestju Aten.

Novica o najdbi prihaja nekaj mesecev po tem, ko je grška policija sporočila, da se umetnine najverjetneje še vedno nahajajo v Grčiji.

Olje na platno z naslovom Ženska glava je Picasso podaril nacionalni galeriji leta 1949, in sicer kot priznanje grškega odpora proti nacistični okupaciji.