Ukradla 2800 kompletov lego kock, jih naložila do stropa in oglaševala

V Kaliforniji so aretirali dve osebi, ki sta kradli lego kocke, poroča BBC. Policisti so našli kar 2800 ukradenih kompletov. V domu osumljenca so bile škatle zložene vse do stropa. Njihova cena pa od 20 do več kot 1000 dolarjev.

Osumljenca sta 71-letni Richard Siegel in 39-letna Blanca Gudino, ki sta bila aretirana v povezavi s serijo organiziranih tatvin v maloprodaji, ki segajo v pretekle mesece, je sporočila losangeleška policija.

Oblasti so tako že decembra začele preiskavo, potem ko je trgovina prijavila vrsto tatvin, na osumljenca in njuno vedenje pa so postali pozorni zaposleni.

Ukradene komplete sta prodajala kar s pomočjo spletnih oglasov.

Med drugim sta imela "na zalogi" priljubljene komplete iz franšize Vojne zvezd, kot je Millennium Falcon, ki na spletu stane skoraj 800 evrov, pa tudi komplete iz franšiz Gospodar prstanov in Nazaj v prihodnost.

Dragi lego kompleti so postali priljubljena tarča tatov, potem ko so med odraslimi postali priljubljeni vsaj tako kot med otroki.

Aprila so tako v Kaliforniji aretirali štiri osumljence, potem ko so oblasti našle za približno 250.000 evrov kompletov, prav tako so v južni Kaliforniji letos ukradli Lego kocke v vrednosti več kot 100.000 evrov od specializiranega prodajalca Bricks & Minifigs.