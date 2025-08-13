Svetli način
Tujina

Ukradli podatke gostov italijanskih hotelov, zdaj jih prodajajo na spletu

Rim, 13. 08. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 14 minutami

Avtor
STA
Skupina hekerjev je iz hotelov v Italiji ukradla podatke več deset tisoč turistov, ki jih sedaj prodaja na temnem spletu. Podatke iz osebnih dokumentov, ki jih gostje predložijo ob prijavi v hotel, so pridobili v hotelih višjega cenovnega razreda, med drugim v Trstu, Benetkah, Milanu, otoku Capri in na španski Mallorci, je sporočila policija.

Benetke
Benetke FOTO: Shutterstock

Kot poročajo italijanski mediji, skupina Mydocs na temnem spletu zadnjih nekaj dni ponuja digitalne fotografije okoli 70.000 potnih listov, osebnih izkaznic in drugih identifikacijskih dokumentov. Zanje je treba odšteti med 800 in 10.000 evrov.

Po navedbah italijanske policije so hekerji od junija nezakonito vdirali v rezervacijske sisteme različnih hotelov in tako pridobili digitalne fotografije osebnih dokumentov, ki so jih gostje predložili ob prijavi v hotele. Šlo naj bi tako za italijanske kot tuje goste.

Po poročanju časnika Corriere del Veneto naj bi zgolj iz hotela Ca' dei Conti v Benetkah ukradli podatke z 38.000 dokumentov.

V Italiji se je treba pri prijavi v hotel registrirati z osebnimi dokumenti, ki jih običajno kopirajo na recepciji. Pri tem številni hoteli uporabljajo računalniške sisteme za avtomatsko digitalizacijo.

