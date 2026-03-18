Ukradli za 250.000 evrov gumijastih bonbonov

Voznik je tovornjak pustil na bencinski črpalki na avtocesti blizu severnonemškega mesta Neustadt-Glewe včeraj okoli 7.45. Ko se je 41-letnik zvečer vrnil do vozila, pa na njem ni bilo več zabojnika – skupaj s sladkim tovorom v skupni vrednosti kar 250.000 evrov.

Policija je že sprožila preiskavo, ni jim pa jasno, kako so tatovi uspeli neopazno sredi belega dne s tovornjaka ukrasti cel zabojnik. Trenutno iščejo morebitne očividce, pa tudi zabojnik s sladkarijami, poročajo nemški mediji.