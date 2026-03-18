Tujina

Ukradli za 250.000 evrov gumijastih bonbonov

Neustadt-Glewe, 18. 03. 2026 14.46 pred 46 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ti.Š.
Gumijasti bonboni

Iz Nemčije prihaja novica o skorajda bizarni tatvini. Iz tovornjaka, parkiranega ob avtocesti, so nepridipravi ukradli zabojnik s 15 tonami sadnih gumijastih bonbonov. Kako jim je uspelo neopaženo sredi belega dne s tovornjaka ukrasti cel zabojnik, zaenkrat še ni jasno.

Voznik je tovornjak pustil na bencinski črpalki na avtocesti blizu severnonemškega mesta Neustadt-Glewe včeraj okoli 7.45. Ko se je 41-letnik zvečer vrnil do vozila, pa na njem ni bilo več zabojnika – skupaj s sladkim tovorom v skupni vrednosti kar 250.000 evrov.

Policija je že sprožila preiskavo, ni jim pa jasno, kako so tatovi uspeli neopazno sredi belega dne s tovornjaka ukrasti cel zabojnik. Trenutno iščejo morebitne očividce, pa tudi zabojnik s sladkarijami, poročajo nemški mediji.

bonboni tatvina kraja Nemčija zabojnik tovornjak

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
18. 03. 2026 15.33
mmmm...vejo, kaj je dobro
Odgovori
0 0
patogen
18. 03. 2026 15.26
Po naključju imam na pol pojedeno vrečko enakih v omari. Ker sem janšist, grem kar do konca pojest, da ne bom sumljiv.
Odgovori
0 0
AleksanderS
18. 03. 2026 15.13
ja naj vprasajo na 8 marec ,,, pa nikico in mukija.... sledi vodijo do trstenjakove ....
Odgovori
+1
1 0
nikagaja
18. 03. 2026 14.58
ti "gumijasti" bonboni so enkratni, sploh kislo sladki, se pa bojim, da niso tudi zdravi, oz. so nezdravi. no, sem pa tja kaksnega ni problem.
Odgovori
+0
1 1
