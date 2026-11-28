Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je zračna obramba prestregla in uničila 1246 ukrajinskih brezpilotnih letal v več kot deset regijah, vključno z Moskvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot 460 dronov je bilo ponoči na poti proti moskovski regiji, je sporočil župan prestolnice Sergej Sobjanin. Dodal je, da so jih uničili 123, ko so se približevali mestu.

Njegova izjava je prišla potem, ko je ukrajinska državna skupina obrambnih podjetij Brave1 sporočila, da je Ukrajina prvič z laserskim orožjem sestrelila ruski reaktivni brezpilotni letalnik.