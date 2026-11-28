Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je zračna obramba prestregla in uničila 1246 ukrajinskih brezpilotnih letal v več kot deset regijah, vključno z Moskvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Več kot 460 dronov je bilo ponoči na poti proti moskovski regiji, je sporočil župan prestolnice Sergej Sobjanin. Dodal je, da so jih uničili 123, ko so se približevali mestu.
Njegova izjava je prišla potem, ko je ukrajinska državna skupina obrambnih podjetij Brave1 sporočila, da je Ukrajina prvič z laserskim orožjem sestrelila ruski reaktivni brezpilotni letalnik.
Laser upravljala zasebna ekipa zračne obrambe, ob tem pa priznavajo, da "prvo uspešno prestrezanje še ne pomeni, da je tehnologija pripravljena za množično uporabo".
Svetovalec ukrajinskega predsednika Serhij Beskrestnov je v začetku tedna razkril, da je laserski sistem Blysk, ki ga je razvilo podjetje Carmine Sky sestrelil ruski reaktivni brezpilotni letalnik Geran, ki je ogoržal kritični infrastrukturni objekt.
Tudi Ukrajina je poročala o novih obsežnih ruskih napadih. Vodja vojaške uprave v Zaporožju Ivan Fedorov je danes sporočil, da je bilo v zadnjih 24 urah nad regijo izstreljenih več kot 700 ruskih dronov, pri čemer je ena oseba izgubila življenje, pet pa je bilo ranjenih. Rusko ministrstvo za obrambo je navedlo, da so napadli cilje, povezane z vojaškimi dejavnostmi.