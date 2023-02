Ukrajina ga išče zaradi vojnih zločinov, on v Turčiji pomaga po potresu

SBU je sicer tudi trdil, da je Martinov marca vodil okupacijo psihiatrične bolnišnice Borodianka. Po njegovem ukazu naj bi bilo skoraj 500 ljudi vzetih za talce (od pacientov, osebja in lokalnih prebivalcev), vključno z več kot sto bolniki, prikovanimi na posteljo. SBU je tudi trdila, da je bila bolnišnica spremenjena v strelski položaj okupatorjev in dejala, da je bil Martinov obtožen kršenja zakonov in običajev vojne ter zlorabe vojnih ujetnikov ali civilistov.

Ukrajinska varnostna služba SBU je avgusta lani trdila, da je Martinov zagrešil vrsto vojnih zločinov v mestu Borodianka, severno od Kijeva. Opisala ga je kot kot namestnika vodje enot Nacionalne garde v Čečenski republiki in dejala, da je odgovoren za usposabljanje Kadirove osebne varnostne enote. Da bi se Martinov odzval na ukrajinske obtožbe, ni podatkov. Kadirov je sicer avgusta lani zavrnil obtožbe SBU in dejal: "Kar zadeva Martinova, on ne dela za nas. Sodeluje z ministrstvom za izredne razmere."

Direktorica psihiatrične bolnišnice Marina Hanitska je za neodvisni ruski časopis Meduza lani povedala, da so Rusi mine položili povsod okoli njih. Gledali so, kako so prvi teden marca kopali rove. "Pred menoj je stal vojak in se predstavil. Rekel je, da je Daniil Martinov, polkovnik ruske vojske. Rekel je, da če se bomo lepo obnašali, bomo živeli. Da nas ne bodo ubili, ne bodo nas poškodovali," je povedala. Hanitska je za Meduzo povedala tudi, da ji je Martinov rekel: "Zdaj bomo posneli kratek video, zahvalili se nam boste in svobodni boste, pod zaščito ruskega predsednika Vladimirja Putina." "Vprašala sem, za kaj bi lahko bili hvaležni. Nagnil se je k mojemu obrazu, me pogledal v oči in rekel: "Zaradi dejstva, da ste živi." "

Ali je res Martinov tisti, ki je govoril z direktorico bolnišnice, novinarji CNN niso mogli neodvisno potrditi.