Ukrajina hrvaškemu podjetju plačala za granate, teh ni, izginil tudi denar

Bosanskohercegovski portal Žurnal.info , ki je uspel pridobiti dokumente o transakcijah, piše, da sta v afero izginulega denarja in orožja vpletena hrvaško podjetje WDG Promet in njihov slovaški partner Sevotech.

Ukrajinski mediji poročajo, da je slovaško podjetje za večmilijonski posel angažiralo proizvajalca streliva v lasti hrvaškega WDG, ki bi moral zagotoviti dobavo 40.000 120-milimetrskih granat in 60.000 82-milimetrskih izstrelkov. Kot je dejal direktor slovaškega Sevotecha Jan Hodermarsky, so od Ukrajincev zahtevali 50-odstotno predplačilo, ki pa ga niso prejeli. "Hrvaška stran je nato odstopila od dogovora in kot razlog navedla neresnost ukrajinske strani."

Lastnik WDG Matias Zubak je za ukrajinske medije pojasnil, da ukrajinska stran ni dobila tranzitnega dovoljenja, kar naj bi ohromilo izvedbo dogovora. "V pričakovanju možnih zapletov je WDG promet uspel najti alternativni vir dobave pošiljke, da bi zagotovil izvedbo pogodbenega dogovora. Nudimo dve možnosti. WDG promet predlaga dodatno plačilo, sedem odstotkov skupnega zneska za zagotovitev blaga. V tem primeru ga lahko izročimo v 60 dneh. V primeru, da to ni mogoče, je podjetje WDG pripravljeno vrniti depozit."

Ukrajinci so nato pristali na prvi pogoj in hrvaškemu podjetju nakazali 3,2 milijona evrov. Toda v WDG sedaj pravijo, da tega denarja ni. "Kreditna unija, ki jo zastopa blagajnik Kamil Bahbuh, je nezakonito prevzela naša sredstva v višini 2,2 milijona evrov in 30 milijonov čeških kron. Neznana oseba je z uporabo lažnih potnih nalogov z naših računov dvignila omenjeni znesek v gotovini," ukrajinskim medijem pojasnjuje Zubak in dodaja, da je Bahbuh njihovo podjetje ogoljufal še za dodatnih 1,938 milijona evrov.

Zubak trdi, da WDG Promet ni izdal naloga za dvig in prenos sredstev v višini 5,372 milijona evrov in da je bil kot podpisnik takrat v drugi državi. Ta znesek po njegovih besedah ustreza avansu za vojaški material, ki so ga prejeli od ukrajinskega ministrstva za obrambo in podjetja Sevotech.

Portal je nedavno poročal o poreklu denarja, ki ga je WDG uporabil za odkup tovarne orožja Vitezit. Stečajna upraviteljica je sodišču predložila položnico v višini 5,5 milijona evrov, ki jo je v imenu WDG Promet plačal Podnikatelská družstevní zálazna, kreditni sklad iz Češke. Po virih Žurnala naj bi prišlo do kratkega stika med Zubakom in češkimi upniki glede vknjižbe lastnine kot jamstva za vračilo. Neuradno naj bi bilo vračilo realizirano, vendar pa se je spor nadaljeval.

Kreditni sklad je nato umaknil svoja sredstva, saj po njihovem mnenju dogovor v postopku nakupa Vitezita ni bil spoštovan. Zubak pa je vložil tožbo zaradi domnevno nepooblaščenega odvzema denarja z računa. Nato portal na podlagi dokumentov ugotavlja, da se je konec junija na računu Vitezita znova pojavil denar. Znesek sovpada s ceno odkupa Vitezita in predplačilom, ki ga je WDG Promet prejel za neobstoječo pošiljko orožja.

Portal navaja, da v uredništvu hrani dokumente, pogodbe, korespondenco in druge zapise v zvezi z dobavo orožja Ukrajini, v katerih je navedena medsebojna povezava Vitezita s fiktivnimi podjetji v več državah.