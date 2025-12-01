Svetli način
'Ukrajina ima nekaj težjih manjših problemov'

Washington, 01. 12. 2025 06.44 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , M.V.
Ameriški predsednik Donald Trump je po zadnjih pogovorih med Ukrajino in ZDA ocenil, da obstajajo dobre možnosti za dogovor glede končanja vojne v Ukrajini. Državni sekretar Marco Rubio je pred tem pogovore označil kot plodne, a opozoril, da je potrebnega še veliko dela. O napredku je poročala tudi ukrajinska stran.

"Ukrajina ima nekaj težjih manjših problemov," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One v nedeljo dejal Donald Trump in dodal, da korupcijski škandal, ki zadnja dva tedna pretresa državo, "ne pomaga". "A menim, da obstaja dobra možnost, da dosežemo dogovor," je še dejal.

Trump je tudi znova izrazil prepričanje, da si tako Ukrajina kot Rusija želita končanja vojne. Potrdil je, da se bo njegov posebni odposlanec Steve Witkoff ta teden v Moskvi sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Natančnega datuma ni razkril, glede na nekatere predhodne navedbe pa naj bi do srečanja prišlo v torek.

Pred tem se je v nedeljo na Floridi odvilo srečanje ukrajinske in ameriške delegacije. V prvi so bili vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, načelnik generalštaba ukrajinske vojske Andrij Hnatov in predsedniški svetovalec Oleksandr Bevc. Drugo pa so sestavljali Marco Rubio, Witkoff ter zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Pogovarjali so se o ameriškem predlogu mirovnega načrta. Ta je v prvi različici izpred nekaj manj kot dveh tednov vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja. V sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo so ga ZDA v pogajanjih nato predelale, a več točk še vedno ostaja spornih.

Ameriški državni sekretar Rubio je nedeljske pogovore z ukrajinsko delegacijo označil kot zelo plodne, vendar je opozoril, da je potrebnega še veliko dela za končanje vojne v Ukrajini.

"Veliko je delov, ki se še spreminjajo, in očitno je vpletena še ena stran, ki bo morala biti del enačbe in to se bo nadaljevalo kasneje ta teden, ko bo v Moskvo odpotoval Witkoff," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Rubio.

Umerov je medtem sporočil, da je ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega obvestil o "bistvenem napredku" v pogovorih.

"Pomembno je, da imajo pogovori konstruktivno dinamiko in da se o vseh vprašanjih razpravlja odprto in z jasno osredotočenostjo na zagotovitvi suverenosti in nacionalnih interesov Ukrajine," pa je po pogovorih na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

