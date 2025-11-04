Pot v EU: najbolje kaže Črni gori in Albaniji, ostale države brez napredka

"Priložnosti za povečanje unije ne pridejo pogosto, vendar pa je trenutno okno priložnosti odprto in moramo ga izkoristiti. Obenem ne bomo delali bližnjic. Pridružitev uniji ostaja pravičen in zahteven proces, ki temelji na dosežkih. Pridružitev novih držav Evropski uniji do leta 2030 je uresničljiv cilj," je povedala Kallas.
Pristojna evropska komisarka Marta Kos se je ob objavi svojega prvega svežnja širitvenih poročil strinjala, da je uspešna širitev unije v prihodnjih letih izvedljiva.
Najbolje kaže Črni gori, ki želi pristopna pogajanja zaključiti do konca prihodnjega leta, in Albaniji, ki želi to storiti do konca leta 2027. Komisija v širitvenem svežnju ugotavlja, da lahko to obema državama kandidatkama uspe, če bosta ohranili hitrost sprejemanja potrebnih reform.
Kos je ob tem poudarila, da po zaključku pogajanj sledi še ratifikacija pristopne pogodbe, kar običajno traja od enega do dveh let. Šele nato država postane članica EU.
Severna Makedonija, BiH in Kosovo
Glede drugih zahodnobalkanskih držav - Severne Makedonije, BiH in Kosova - je medtem povedala, da od objave lanskega širitvenega svežnja niso naredile bistvenega napredka na poti v unijo. Kot je dejala, ima BiH, ki še čaka na uradni začetek pristopnih pogajanj, po nedavnih spremembah v institucijah Republike Srbske priložnost, da naredi napredek. Ključno je, da sprejme pravosodno reformo in imenuje glavnega pogajalca, je pojasnila.
Severno Makedonijo je komisarka pozvala k dopolnitvi ustave, v katero mora vpisati bolgarsko manjšino, da bo lahko nadaljevala pristopni proces. Skopje je sicer pogajanja uradno začelo leta 2022 skupaj s Tirano, a za razliko od slednje še čaka na začetek vsebinske faze oziroma odprtje prvega sklopa.
Zastoj Kosova - ta edina od držav Zahodnega Balkana sploh še nima statusa kandidatke za članstvo - na poti v EU je komisarka medtem pripisala notranjepolitični krizi po parlamentarnih volitvah. Bruselj Prištino poziva k vzpostavitvi medstrankarskega sodelovanja, prednost pa mora dati reformam, predvsem na področju vladavine prava in svobode izražanja.
Kallas in Kos sta ob predstavitvi širitvenega svežnja poudarili, da se mora na vstop novih članic pripraviti tudi unija. Na komisiji tako pripravljajo oceno vpliva širitve na različne politike EU. Ugotovitve bi morali po prvotnih načrtih predstaviti danes, a jih bodo po besedah komisarke v naslednjih tednih.
Na podlagi teh ugotovitev bodo opravili tudi razpravo o tem, kako zagotoviti, da bodo nove članice tudi po pridružitvi unije spoštovale reforme, sprejete v okviru pristopnega procesa. To bi lahko po besedah Kos zagotovili z različnimi varovalnimi mehanizmi v okviru pristopnih pogodb, kot je prehodno obdobje.
Kaj pa Srbija? V zadnjem letu se je tam po besedah Kosove izvajanje reform, potrebnih za pridružitev Evropski uniji, bistveno upočasnilo.
Ukrajina in Moldavija
Medtem sta Ukrajina in Moldavija po navedbah komisije že izpolnili pogoje za odprtje pogajalskega sklopa o vladavini prava in temeljnih vrednotah EU, sklopa o notranjem trgu in sklopa o zunanjih odnosih. V Bruslju pričakujejo, da bosta do konca leta izpolnili tudi pogoje za odprtje preostalih treh od skupno šestih sklopov, v katere je razdeljen pravni okvir unije.
"Komisija bo nadaljevala svoje delo, da bi Svetu EU omogočila odprtje vseh sklopov v novembru," je v predstavitvi svežnja širitvenih poročil v Evropskem parlamentu povedala komisarka Marta Kos.
Izrazila je upanje, da se bo to tudi zgodilo, saj je širitev proces, ki temelji na dosežkih držav kandidatk za članstvo. Širitveni poročili za Ukrajino in Moldavijo po njenih besedah kažeta, da ti državi opravljata svojo nalogo, tako da jo mora tudi unija.
Kijev in Kišinjov sta za članstvo v uniji zaprosila kmalu po začetku ruske agresije v Ukrajini pred približno tremi leti in pol. Ukrajina in Moldavija sta junija 2022 prejeli status kandidatk za članstvo. Pristopna pogajanja sta uradno začeli junija lani, vendar pa še vedno - predvsem zaradi blokade Budimpešte - čakata za začetek njihove vsebinske faze oziroma odprtje prvega sklopa pogajalskih poglavij.
