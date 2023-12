Ukrajina in Rusija poročata o novih napadih z droni

Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil v napadih ruskih dronov na območju Odese ubit moški. Sestreljeni dron je strmoglavil na hišo in eksplodiral, je sporočila ukrajinska vojska.

"Ruske okupacijske sile so napadle z manevrirno raketo Iskander-K, vodeno zračno raketo Kh-59 ... ter z 20 droni tipa šahed," so sporočile ukrajinske letalske sile.

Dodale so, da so ukrajinske sile sestrelile drone in raketo Kh-59, medtem ko raketa Iskander-K "ni dosegla svojega cilja". Po njihovih navedbah so bile rakete izstreljene s Krima in iz regije Herson, niso pa navedli, ali so napadi povzročili kakšno škodo ali žrtve.