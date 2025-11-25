Ukrajina in Rusija s smrtonosnimi medsebojnimi napadi

Kot so zgodaj davi na Telegramu še sporočile ukrajinske reševalne službe, so po napadu izpod ruševin v Kijevu doslej rešili 18 ljudi, med njimi tri otroke. Reševalne operacije se nadaljujejo.
Pred tem je Ukrajina za celotno državo izdala opozorila pred zračnimi napadi, poroča BBC.
Ukrajina je medtem izvedla zračne napade na južno rusko regijo Rostov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je ena oseba življenje izgubila v Taganrogu ob severni obali Azovskega morja, dve sta za posledicami napada umrli v bolnišnici.
Skupno je zračna obramba nad ozemljem Rusije ponoči prestregla in uničila 249 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.