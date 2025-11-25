Svetli način
Tujina

Ukrajina in Rusija s smrtonosnimi medsebojnimi napadi

Kijev/Rostov/Moskva, 25. 11. 2025 06.41 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Ukrajina in Rusija sta ponoči izvedli nove medsebojne napade. Po navedbah ukrajinskih reševalnih služb sta v ruskih napadih na Kijev življenje izgubili dve osebi, najmanj šest je ranjenih. Ukrajinski napadi so medtem v regiji Rostov na jugu Rusije zahtevali tri življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so zgodaj davi na Telegramu še sporočile ukrajinske reševalne službe, so po napadu izpod ruševin v Kijevu doslej rešili 18 ljudi, med njimi tri otroke. Reševalne operacije se nadaljujejo.

Pred tem je Ukrajina za celotno državo izdala opozorila pred zračnimi napadi, poroča BBC. 

Ukrajina je medtem izvedla zračne napade na južno rusko regijo Rostov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je ena oseba življenje izgubila v Taganrogu ob severni obali Azovskega morja, dve sta za posledicami napada umrli v bolnišnici.

Ukrajinska zračna obramba proti ruskim dronom
Ukrajinska zračna obramba proti ruskim dronom FOTO: Profimedia

Skupno je zračna obramba nad ozemljem Rusije ponoči prestregla in uničila 249 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.

ukrajina rusija vojna napadi
