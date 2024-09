Ukrajina in Rusija z medsebojnimi nočnimi napadi

V ruskih napadih je v soboto in danes skupno umrlo 15 civilistov v vzhodni regiji Doneck ter v regijah Sumi na severovzhodu in Herson na jugu Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V mestu Herson so bili ubiti trije ljudje, šest jih je bilo ranjenih, med njimi enoletni deček, ki so ga poškodovali šrapneli.

Tiskovna agencija Reuters je sporočila, da je bila v napadenem hotelu Sapphire v Kramatorsku nastanjena njena šestčlanska ekipa. "Eden od naših sodelavcev je še pogrešan, medtem ko so dva odpeljali na zdravljenje v bolnišnico," je Reuters poročal na svoji spletni strani. Za preostale tri člane ekipe vedo, kje se nahajajo, so še dodali.

Ranjena novinarja in njun pogrešani kolega so državljani Velike Britanije, ZDA in Ukrajine, je v objavi na omrežju Telegram sporočil guverner regije Doneck Vadim Filaškin . Poleg hotela je bila v napadu poškodovana bližja stolpnica. Hotel je v soboto ob pol enajstih zvečer po lokalnem času zadela ruska raketa iskander, je sporočilo ukrajinsko tožilstvo.

V ruskih napadih v regiji Doneck je bilo od sobote skupaj ubitih osem ljudi, je povedal Filaškin. V napadih na regijo Sumi, od koder so ukrajinske sile 6. avgusta vdrle na rusko ozemlje, so življenje izgubili štirje ljudje. Ruske sile so tam obstreljevale približno 50 naselij.

Po navedbah Kijeva je Rusija ponoči napadla tudi regijo Harkov, pri čemer je bilo v mestu Harkov ranjenih osem ljudi.

Ukrajina ponoči napadla rusko ozemlje

"Sovražnikovo obstreljevanje je zahtevalo življenja petih civilistov," je na Telegramu sporočil guverner ruske obmejne regije Belgorod Vjačeslav Gladkov.

Dodal je, da so bili med 12 ranjenimi trije mladoletniki; enega so oskrbeli na kraju napada, medtem ko so dva odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Tudi sedem odraslih ranjencev so hospitalizirali, štirje so huje ranjeni, je še navedel Gladkov.

Kijev je po začetku kopenske ofenzive v obmejni regiji Kursk v začetku meseca okrepil napade na rusko ozemlje, tudi na sosednjo regijo Belgorod, kjer so ruske oblasti sredi meseca razglasile izredne razmere in tja napotile dodatne obrambne enote.