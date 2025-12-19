Ukrajina in ZDA začenjata nov krog pogovorov na Floridi

"Danes bom v ZDA skupaj z generalpodpolkovnikom Andrijem Hnatovom začel nov krog posvetovanj z ameriško stranjo," je na omrežju X objavil Rustem Umerov in dodal, da se bodo pogovorov na povabilo ZDA udeležili tudi "evropski partnerji". Kdo točno se bo udeležil srečanja, ni razkril. Nemška tiskovna agencija dpa je ob sklicevanju na vire v nemški vladi pred tem danes poročala, da kancler Friedrich Merz na Florido, kjer bodo pogovori potekali, pošilja svetovalca za zunanjo politiko Günterja Sautterja.

Rustem Umerov FOTO: AP

Po napovedi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se bosta delegaciji Ukrajine in ZDA sestali tako danes kot v soboto. Umerov je v objavi na omrežju X zapisal še, da je ukrajinska stran zavezana konstruktivnosti. "Delujemo v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je določil predsednik," je zatrdil in dodal, da morajo biti varnostna zagotovila za Ukrajino zanesljiva in dolgoročna. Na Floridi se bodo konec tedna mudili tudi ruski pogajalci, ki pa se bodo z ameriško delegacijo sestali ločeno. Pred pogovori je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek Kijev pozval k hitri sklenitvi dogovora za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne.

Marco Rubio FOTO: AP