Tujina

Ukrajina in ZDA začenjata nov krog pogovorov na Floridi

Jacksonville, 19. 12. 2025 20.11 pred 24 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Ukrajinska in ameriška delegacija na Floridi začeli pogovore

Predstavniki Kijeva in njegovih evropskih zaveznikov bodo v ZDA opravili nov krog pogovorov z ameriškimi sogovorniki o vojni v Ukrajini, je sporočil vodja ukrajinske pogajalske delegacije in ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov.

"Danes bom v ZDA skupaj z generalpodpolkovnikom Andrijem Hnatovom začel nov krog posvetovanj z ameriško stranjo," je na omrežju X objavil Rustem Umerov in dodal, da se bodo pogovorov na povabilo ZDA udeležili tudi "evropski partnerji".

Kdo točno se bo udeležil srečanja, ni razkril. Nemška tiskovna agencija dpa je ob sklicevanju na vire v nemški vladi pred tem danes poročala, da kancler Friedrich Merz na Florido, kjer bodo pogovori potekali, pošilja svetovalca za zunanjo politiko Günterja Sautterja.

Rustem Umerov
Rustem Umerov
FOTO: AP

Po napovedi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se bosta delegaciji Ukrajine in ZDA sestali tako danes kot v soboto.

Umerov je v objavi na omrežju X zapisal še, da je ukrajinska stran zavezana konstruktivnosti. "Delujemo v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je določil predsednik," je zatrdil in dodal, da morajo biti varnostna zagotovila za Ukrajino zanesljiva in dolgoročna.

Na Floridi se bodo konec tedna mudili tudi ruski pogajalci, ki pa se bodo z ameriško delegacijo sestali ločeno. Pred pogovori je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek Kijev pozval k hitri sklenitvi dogovora za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne.

Marco Rubio
Marco Rubio
FOTO: AP

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je nato danes dejal, da ZDA kljub prizadevanjem za čimprejšnje končanje vojne ne Ukrajine ne Rusije ne morejo prisiliti v sklenitev dogovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajine ne moremo prisiliti, da sklene sporazum. Rusije ne moremo prisiliti, da sklene sporazum. Obe strani si morata želeti skleniti sporazum," je poudaril vodja ameriške diplomacije in dodal, da so nesmiselne tudi trditve, da poskuša Washington Ukrajini "nekaj vsiliti".

Ukrajina ZDA vojna pogovori Evropa

Napadalec v Tajpeju na železniških postajah ubil tri ljudi

