Ukrajina izgubila prvi F-16 in pilota med ruskim raketnim napadom

Ukrajina je to poletje končno prejela prva letala F-16, potem ko so piloti zaključili razmeroma kratkotrajno usposabljanje na večnamenskih lovcih četrte generacije. Mediji so razkrili, da gre za šest letal. V ponedeljek pa je Ukrajina izgubila prvega skupaj s pilotom. Po navedbah virov iz Pentagona letala sicer ni sestrelil sovražnik, čeprav se je incident pripetil med ponedeljkovim obsežnim ruskim raketnim obstreljevanjem države.