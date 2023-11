'Ukrajina je napredovala, Rusija pa nazadovala, vse bolj je odvisna od Kitajske'

"Ukrajina je prevladala kot suveren, demokratičen in neodvisen narod. To je velik dosežek, velika zmaga. Medtem ko je Ukrajina napredovala, je Rusija nazadovala. Zdaj je politično, vojaško in gospodarsko šibkejša," je povedal Stoltenberg po skupnem zasedanju zunanjih ministrov Nata in Ukrajine.

Politično Rusija po njegovih besedah izgublja vpliv v bližnji soseščini, in sicer ne samo v Ukrajini, ampak tudi na območjih Kavkaza in Srednje Azije. "Rusija pa je tudi vse bolj odvisna od Kitajske," je povedal. Pri tem je Stoltenberg navedel gospodarsko odvisnost Moskve od Pekinga, med drugim na področjih obrambne industrije ter izvoza energentov, ki jih ne more več izvažati v Evropo.