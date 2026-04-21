Tujina

Ukrajina končala popravilo naftovoda Družba

Kijev/Bruselj, 21. 04. 2026 20.46 pred 7 dnevi 1 min branja 0

STA D.L.
Naftovod Družba

Ukrajina je končala popravilo naftovoda Družba, ki lahko ponovno začne delovati, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Popravilo naftovoda, po katerem na Madžarsko in Slovaško prihaja ruska nafta in je bil v zadnjih mesecih vir napetosti zlasti med Budimpešto in Kijevom, so v Bruslju pozdravili.

"Naftovod lahko ponovno začne delovati. Čeprav trenutno nihče ne more zagotoviti, da Rusija ne bo ponovila napadov na infrastrukturo naftovoda, so naši strokovnjaki zagotovili osnovne pogoje za ponovno vzpostavitev delovanja sistema in opreme," je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Vprašanje delovanja naftovoda Družba je bilo zadnjih mesecih v središču napetosti med Zelenskim, ki želi, da članice EU prenehajo kupovati ruske energente, in odhajajočim madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Budimpešta se je v luči spora med drugim odločila za blokado novih sankcij proti Moskvi in evropskega posojila Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt.

Optimizem pred sprostitvijo posojila se je okrepil po nedavnem porazu Orbana na madžarskih parlamentarnih volitvah, ciprsko predsedstvo Svetu EU pa je v ponedeljek sporočilo, da si bodo članice EU v sredo prizadevale za dokončno odpravo blokade posojila, potem ko je bila ta točka dodana na dnevni red odbora stalnih predstavnikov članic.

V Bruslju so novico o popravilu že pozdravili. "Hvala, predsednik Zelenski, da ste izpolnili dogovor: popravili naftovod Družba in ponovno vzpostavili njegovo delovanje," je na omrežju X objavil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

ukrajina eu volodimir zelenski naftovod družba
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
