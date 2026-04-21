Ukrajina končala popravilo naftovoda Družba

"Naftovod lahko ponovno začne delovati. Čeprav trenutno nihče ne more zagotoviti, da Rusija ne bo ponovila napadov na infrastrukturo naftovoda, so naši strokovnjaki zagotovili osnovne pogoje za ponovno vzpostavitev delovanja sistema in opreme," je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Vprašanje delovanja naftovoda Družba je bilo zadnjih mesecih v središču napetosti med Zelenskim, ki želi, da članice EU prenehajo kupovati ruske energente, in odhajajočim madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Budimpešta se je v luči spora med drugim odločila za blokado novih sankcij proti Moskvi in evropskega posojila Kijevu v višini 90 milijard evrov, dokler naftovod ne bo ponovno odprt.

Optimizem pred sprostitvijo posojila se je okrepil po nedavnem porazu Orbana na madžarskih parlamentarnih volitvah, ciprsko predsedstvo Svetu EU pa je v ponedeljek sporočilo, da si bodo članice EU v sredo prizadevale za dokončno odpravo blokade posojila, potem ko je bila ta točka dodana na dnevni red odbora stalnih predstavnikov članic.

V Bruslju so novico o popravilu že pozdravili. "Hvala, predsednik Zelenski, da ste izpolnili dogovor: popravili naftovod Družba in ponovno vzpostavili njegovo delovanje," je na omrežju X objavil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.