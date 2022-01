Ukrajina krivi Rusijo za kampanjo lažnih bombnih groženj

Letos so v Ukrajini zabeležili več kot 300 anonimnih telefonskih klicev in spletnih sporočil, v vsem lanskem letu so jih približno 1100.

SBU je navedla, da so bile lažne grožnje usmerjene predvsem v javne objekte in kritično infrastrukturo, vključno s šolami, letališči in stavbo, v kateri se nahaja urad predsednika v prestolnici Kijev.

Za lažne grožnje je SBU obtožil Rusijo, njena dejanja pa označil za enega od elementov hibridnega vojskovanja.

"Gre za dodaten pritisk na Ukrajino, da bi v družbi povzročili preplah in paniko," je sporočila ukrajinska varnostna služba in dodala, da je bila večina sporočil poslanih iz sosednjih postsovjetskih držav in vzhodnih ukrajinskih regij, ki so v rokah proruskih separatistov.

Ker je na ukrajinski meji zbranih več deset tisoč ruskih vojakov, se krepijo bojazni, da bi lahko v Evropi izbruhnil velik konflikt.