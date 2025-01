Ukrajina v ruskem Kursku sprožila novo ofenzivo

Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočilo, da so Ukrajinci sprožili protinapad, da bi ustavili "protinapad za ustavitev napredovanja ruskih sil". Poročalo je tudi o napadu ukrajinske vojaške enote blizu vasi Berdin, na katerega da so ruske sile odgovorile. Spopadi naj bi se nadaljevali. Rusi trdijo, da so Ukrajinci napadli z dvema tankoma in 12 oklepnimi vozili, ki so jih ustavili v bližini vasi Berdin, okoli 15 kilometrov od meje. Rusi naj bi protinapad ustavili z zračnimi silami, navedbe ruskega obrambnega ministrstva povzema CNN.

Ukrajinska vojska operacije ni komentirala, temveč je v svojem dnevnem poročilu zgolj navedla, da v regiji Kursk potekajo spopadi. Je pa pred tem vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak sporočil, da iz Kurska prihajajo dobre novice in da "Rusija dobiva, kar si zasluži".

Medtem je visoki ukrajinski častnik dejal, da so Rusi začeli z bombardiranjem mesta Sudža, ki so ga Ukrajinci zavzeli avgusta lani. "Mesto razgrajujejo nadstropje za nadstropjem, blok za blokom, saj ga skušajo izprazniti pred glavnim napadom," je za ameriški medij dejal polkovnik Oleksij Dmytrashkivskyi. V mestu naj bi sicer bilo še okoli 2000 ljudi.

V soboto je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je Rusija pri vasi Makhnovka izgubila do bataljona severnokorejskih vojakov in ruskih padalcev, en bataljon ima sicer običajno več sto vojakov. Tudi ruski blogi, ki pogosto zanesljivo poročajo o stanju na bojišču, so navajali, da so se odvijali spopadi, po katerih so se Ukrajinci pomaknili proti severu.

Ofenziva v Kursku je bil sicer sploh prvi tuji kopenski vdor v Rusiji po drugi svetovni vojni. Najprej so ukrajinske enote hitro napredovale, zavzeli so več deset vasi, sčasoma pa je Rusija njihove sile začela potiskati nazaj in linija se v zadnjih mesecih ni bistveno spremenila.