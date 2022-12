Ukrajina na OI noče Rusije in Belorusije: Izrabljanje športa je boleče

Iz Ukrajine prihajajo pozivi mednarodnim športnim zvezam, naj na mednarodnih tekmovanjih, med drugim tudi na Olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, ruskim in beloruskim športnikom ne dovolijo tekmovati. "Od februarja je Rusija ubila 184 ukrajinskih športnikov. Izrabljanje športa za izničevanje vojnih zločinov je boleče," je ob pozivu dodal ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba .

Izjava Kulebe sledi komentarju predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasa Bacha. V začetku tedna je namreč dejal, da bi morala mednarodna športna skupnost "raziskati načine, kako preseči dilemo (udeležbe ruskih in beloruskih športnikov, op. a.)", po kateri je športnikom prepovedano nastopati samo zaradi potnega lista, piše Politico.

Znova na tekmovanja v Aziji

Prav tako z današnjim dnem Mok ruskim in beloruskim športnikom dovoljuje udeležbo na mednarodnih tekmovanjih v Aziji. Krovna azijska organizacija OCA je po navedbah Moka svoj predlog utemeljila z dejstvom, da v tem delu sveta ni več razlogov za suspenz ruskih in beloruskih športnikov.

Pogoj za nastop ruskih in beloruskih športnikov je, da ti spoštujejo olimpijsko listino in obstoječe sankcije zaradi vojne v Ukrajini, so zapisali v izjavi za javnost pri Moku.