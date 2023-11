Ukrajina na afriških tleh: specialne enote nad konvoje Wagnerja?

Napade naj bi izvedli z brezpilotnimi letali in kopenskimi enotami. Cilj naj bi bile uporniške sile, ki jih podpira Wagner, ugotavlja CNN v neodvisni preiskavi. Gre za pomembno ugotovitev, ki kaže na to, da se je vojna razširila - čeprav zaenkrat zgolj v obsegu manjših operacij - onkraj meja Ukrajine.

Napadalci so verjetno uporabljali drone DJI MAVIC 3, ki so sicer komercialno dostopni, na fronti pa jih pogosto uporabljajo ukrajinske sile. Gre za drone s pogledom v prvi osebi (FPV - First person view ), ki omogočajo upravljalcem drona, da si ogledajo operacijo z vidika brezpilotnega letala, pri čemer nosijo očala ali uporabljajo monitor za spremljanje prenosa v živo. Omenjeni brezpilotniki imajo doseg 30 kilometrov, v zraku pa lahko ostanejo 46 minut.

Če za napadom res stojijo ukrajinske tajne in specialne službe, bi to lahko zaznamovalo dramatično in provokativno širjenje bojišča proti Moskvi, ocenjuje CNN. Ukrajina uradno ni prevzela odgovornosti za napade, ki jih prikazujejo posnetki. Po njihovi objavi je Andrij Jusov , predstavnik Glavnega obveščevalnega direktorata Ukrajine (GUR), za CNN dejal, da tega ne morejo ne potrditi ne zanikati. Na drugi strani je neimenovan vir iz vrha sudanske vojske dejal, da "ne vedo nič o ukrajinskih operacijah v državi" ter da ne verjamejo, da so poročila točna. Nad informacijo so presenečeni tudi ameriški uradniki, ki jih je CNN povprašal za komentar.

Dva tipa komercialno dostopnih brezpilotnih letal, ki jih Ukrajinci pogosto uporabljajo, sta bila vpletena v najmanj osem napadov, pri čemer je bilo na krmilniku brezpilotnih letal vidno besedilo v ukrajinščini. Strokovnjaki pravijo, da so napadi z brezpilotnimi letali sila nenavadni v Sudanu in širši regiji.

CNN je geolociral mesta napadov manjšega obsega in kopensko operacijo, vidno na videoposnetkih z droni, vendar ni mogel neodvisno preveriti datuma, kdaj so bili videoposnetki posneti. Zdi se, da je več napadov potekalo na mostu Shambat, ki povezuje Omdurman in Kartum, v skladu z lokalnimi poročili o napadu na družbenih medijih iz 8. septembra letos.

Do napadov je prišlo le dva dni po tem, ko je Wagner zagotovil prihod velikega konvoja z orožjem v Sudan. Sudanski uradnik je povedal, da je veliko število vozil, vključno s tovornjaki, prispelo iz Čada v al-Zurug 6. septembra. CNN je pridobil satelitske fotografije, ki prikazujejo več kot 100 vozil, vključno s številnimi tovornjaki. Dva čadska vojaška žvižgača sta za CNN povedala, da je konvoj potoval skozi Čad do Zuruga, kar bi lahko pomenilo širitev ruskega vplivnega območja v Afriki. Ta sedaj obsega Mali, Sudan, Srednjeafriško republiko in Libijo.

Wim Zwijnenburg, predstavnik nizozemske mirovne organizacije PAX, ki spremlja spopade na afriškem kontinentu, je dejal, da je bilo prvič, da so drone, ki jih je identificiral CNN, opazili v Afriki. "Takšne lebdeče brezpilotne letalnike (FPV) vidimo na afriški celini prvič doslej," je dejal Zwijnenburg, ki je specializiran za nastajajoče vojaške tehnologije, vključno z brezpilotnimi letali. "V zadnjem letu smo opazili porast uporabe tovrstnih brezpilotnih letal v Ukrajini."

Vloga ruske najemniške skupine v Sudanu sicer ni povsem jasna. Pred izbruhom upora pripadnikov RSF, so podpirali vlado in jo oskrbovali z orožjem in vojaškimi svetovalci. V zadnjem času pa, kot kaže, podpirajo upornike. Rusija naj bi svoje afriške operacije oskrbovala preko mornariške in letalske baze v sirski Latakiji.