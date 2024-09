Ukrajina nad Moskvo poslala drone, na letališčih prekinjen promet

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov je sporočil, da so ostanki sestreljenih dronov v zgodnjih jutranjih urah poškodovali najmanj dve visoki stolpnici v okrožju Ramenskoye. Več stanovanj naj bi nato zajel požar. Po navedbah lokalnih oblasti je pri tem umrla 46-letna ženska, še tri osebe pa so bile poškodovane.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sprva na Telegramu zapisal, da je ruska zračna obramba v okolici Moskve sestrelila najmanj 15 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Kasneje so ruske oblasti sporočile, da so jih sestrelile najmanj 20. Ruska agencija RIA poroča, da so zaradi napadov začasno prekinili promet na letališčih Domodedovo in Žukovo. Več kot 30 letov je bilo odpovedanih.

O napadih z droni poročajo tudi iz osmih drugih ruskih regij, kjer so prestregli skupno 124 dronov. Po poročanju Reutersa so nad regijo Brjansk, ki meji na Ukrajino, ponoči sestrelili več kot 60 dronov. O morebitnih žrtvah in škodi od tam za zdaj ne poročajo. Drone so prestregli tudi nad regijama Kursk in Tula.

Ukrajina napadov z droni še ni komentirala. Ukrajinska domača industrija dronov sicer hitro raste, njihova tarča pa so ruska energetska, vojaška in prometna infrastruktura, še navaja Reuters.