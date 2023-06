Ukrajina naj bi raketirala most, ki povezuje Herson in Krim

Ukrajinske sile naj bi izvedle raketni napad na most, ki povezuje regiji Herson in Krim, so povedali ruski uradniki obeh regij. Po njihovih ocenah naj bi kijevske sile za napad uporabile rakete, ki jih je državi dostavila Velika Britanija. Prav ta teden je sicer Rusija zagrozila, da bo napadla kijevske "centre odločanja", če bodo proti Krimu uporabljene rakete, ki jih je državi dobavil Zahod.

Ukrajina naj bi z raketami ciljala na most Chongar, ki povezuje vzhodni del polotoka Krim z regijo Herson. Gre za enega izmed večjih mostov, ki ga imenujejo tudi 'vrata na Krim'. Kot kažejo fotografije, so rakete na vozišču mostu Chongar pustile velike luknje. Ruski uradniki obeh regij so sporočili, da so promet preusmerili na druge ceste, poroča Reuters. Ukrajina se na navedbe še ni odzvala. Ruski guverner Hersona Vladimir Saldo je povedal, da poročil o žrtvah ni. Ocenjuje, da je ukrajinska vojska za napad uporabila rakete Storm Shadow. Gre za rakete, ki jih je Ukrajini dobavila Velika Britanija, imajo dolg domet, po navedbah proizvajalca MBDA več kot 250-kilometrski, in mogoče jih je izstreliti iz zraka. Oglasil se je tudi proruski guverner regije Krim, ki si jo je Rusija priključila že leta 2014, Sergej Aksjonov. Izpostavil je, da strokovnjaki na terenu že preiskujejo, kakšna je škoda in kdaj bo lahko znova stekel promet po mostu, piše Guardian.

Prav ta teden je sicer Rusija zagrozila, da bo napadla kijevske "centre odločanja", če bodo proti Krimu uporabljene rakete, ki jih je državi dobavil Zahod. Kot je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu, bi "morebitna uporaba raket Himars in Storm Shadow proti tarčam na Krimu pomenila polno vpletenost Zahoda v konflikt". Lani je Ukrajina razstrelila kerški most, ki Krim neposredno povezuje s celinsko Rusijo. Polotok s celino poleg mostov povezuje tudi zelo ozek naravni pas zemlje. Izolacija ruskih vojakov na Krimu naj bi bila eden izmed ciljev ukrajinske protiofenzive. Kijev si namreč želi, da bi pod njihov nadzor znova prišel tudi leta 2014 izgubljeni polotok.

'To ni hollywoodski film, ni takojšnjih rezultatov' Na vzhodu Ukrajine, predvsem v regiji Zaporožje, se počasi nadaljuje ukrajinska protiofenziva. Glede te je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dejal, da se nadaljuje počasneje, kot so pričakovali. V včerajšnjem intervjuju za BBC je ob tem poudaril, da "nekateri verjamejo, da gre za hollywoodski film, in pričakujejo takojšnje rezultate. Ni. Na kocki so življenja ljudi". Dodal je, da protiofenziva ni lahka, saj da so tudi ruske sile minirale približno 200.000 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja.