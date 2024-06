Ukrajina naj bi z zahodnim orožjem zadela ruski raketni sistem

Dovoljenje, ki so ga izdale ZDA, sicer predstavlja prelomno in drzno odločitev. Ukrajina denimo lahko strelja le na cilje v okolici Harkova, ZDA pa ji ne dovolijo, da bi uporabila najbolj močno strelivo: rakete dolgega dosega, znane kot ATACMS, ki lahko zadenejo cilje, oddaljene tudi 300 kilometrov. Tako lahko Ukrajinci uporabljajo le rakete krajšega dosega, znane kot GMLRS, ki imajo domet približno 70 kilometrov. Zato so zadnjo ameriško odločitev vojaški analitiki sicer pozdravili, vendar pa niso prepričani, da bo to ustavilo rusko vojsko.

Putinu seveda ta odprava omejitev ni najbolj všeč in tudi tokrat se je potrudil odvrniti podporo Zahoda Ukrajini. Še preden je Biden dal Kijevu zeleno luč in ko se je o domnevni odpravi omejitev le špekuliralo, je Putin dejal, da bi takšna odločitev lahko imela "resne posledice, zlasti za majhne in gosto poseljene države". A ZDA so se kljub tem "grožnjam" pridružile številnim evropskim državam, vključno z Združenim kraljestvom, Francijo in Nemčijo, in odpravile to omejitev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je seveda navdušeno pozdravil odločitev in jo označil kot "korak naprej", ki bo njegovim silam pomagal pri obrambi regije Harkov.

Ukrajina naj bi sicer, po poročanju Guardiana, svoje zaveznice prosila, naj še naprej odpravljajo omejitve glede uporabe orožja. Novo orožje v Ukrajino bo pa kmalu prišlo tudi iz Italije, ki jim bo poslala sistem zračne obrambe Samp/T. Italijansko francoski sistem, znan tudi pod imenom Mamba, je edini sistem evropske proizvodnje, ki lahko prestreže balistične rakete.