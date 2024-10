Ukrajina v dodatno mobilizacijo 160.000 ljudi, Rusi naj bi zavzeli še eno mesto

"Načrtujemo vpoklic več kot 160.000 ljudi," je v parlamentu dejal sekretar ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Oleksandr Litvinenko. Ukrajinski varnostni vir pa je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da bo vpoklic potekal tri mesece.

Rusija medtem poroča o novem napredku na vzhodu Ukrajine. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi so namreč ruske sile zavzele mesto Selidove, ki leži okoli 18 kilometrov južno od pomembnega prometnega vozlišča Pokrovsk v regiji Doneck. Moskva prav tako trdi, da je zavzela bližnji vasi Bogojavlenka in Katerinivka ter kraj Girnik.

Selidove je veljala za pomembno postojanko ukrajinske obrambe in ključno oporišče za zaustavitev ruskega napredovanja proti Pokrovsku. V nedeljo je vir iz ukrajinske vojske za CNN povedal, da je bilo mesto že več tednov tarča napadov iz več smeri, vendar naj Rusi infrastrukture v mestu ne bi uničili, saj bi na območju lahko namestili večje število ljudi in skrili opremo. Ruska državna tiskovna agencija je objavila tudi posnetek, ki naj bi dokazoval, da so Rusi v mestu že izobesili svojo zastavo.