Tujina

Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije

Zaporožje, 30. 05. 2026 12.26 pred dvema minutama 1 min branja 1

A.K. STA
Uničenje po ruskih napadih v Ukrajini

Ukrajina je po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah.

Guverner južne ruske regije Rostov Jurij Sljusar je sporočil, da je Ukrajina v pristanišču Taganrog zadela naftni tanker ter da so gasilci požar že pogasili. Po njegovih navedbah pri tem ni nihče umrl, so pa ponoči nad Rostovom sestrelili še dodatnih 50 ukrajinskih dronov.

FOTO: AP

Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče v mestu Armavir, pri čemer ravno tako ni bilo smrtnih žrtev.

Iz Rusije poročajo o dveh smrtnih žrtvah v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino, ki je pogosto tarča ukrajinskih napadov, navaja AFP. Nemška tiskovna agencija dpa medtem poroča, da so v dveh ločenih ukrajinskih napadih na rusko regijo Belgorod umrli trije moški.

Guverner ukrajinske regije Zaporožje pa je sporočil, da je v ruskem napadu na cilje v regiji umrl en človek, še dva sta bila ranjena. V regiji Herson so bili po ukrajinskih navedbah ranjeni še trije ljudje.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo ponoči nad ruskim ozemljem in polotokom Krim sestreljenih 127 ukrajinskih dronov.

Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
