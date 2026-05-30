Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije

Guverner južne ruske regije Rostov Jurij Sljusar je sporočil, da je Ukrajina v pristanišču Taganrog zadela naftni tanker ter da so gasilci požar že pogasili. Po njegovih navedbah pri tem ni nihče umrl, so pa ponoči nad Rostovom sestrelili še dodatnih 50 ukrajinskih dronov.

Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče v mestu Armavir, pri čemer ravno tako ni bilo smrtnih žrtev.

Iz Rusije poročajo o dveh smrtnih žrtvah v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino, ki je pogosto tarča ukrajinskih napadov, navaja AFP. Nemška tiskovna agencija dpa medtem poroča, da so v dveh ločenih ukrajinskih napadih na rusko regijo Belgorod umrli trije moški.

Guverner ukrajinske regije Zaporožje pa je sporočil, da je v ruskem napadu na cilje v regiji umrl en človek, še dva sta bila ranjena. V regiji Herson so bili po ukrajinskih navedbah ranjeni še trije ljudje.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo ponoči nad ruskim ozemljem in polotokom Krim sestreljenih 127 ukrajinskih dronov.