Ukrajina napreduje proti ruskim silam, vendar ne po pričakovanjih

Protiofenziva, ki jo je sprožila Ukrajina v začetku prejšnjega meseca, ne napreduje ravno po pričakovanjih. A Ukrajina pravi, da se njihove sile soočajo z utrjenimi ruskimi obrambnimi linijami, posejanimi z zemeljskimi minami. Andrij Kovaliov , tiskovni predstavnik generalštaba ukrajinskih oboroženih sil, je sicer dejal, da so se ukrajinske enote premaknile naprej v smeri jugovzhodne vasi Staromayorske, ki leži blizu naselij, ki jih je Ukrajina prejšnji mesec znova osvojila.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ena od ladij črnomorske flote uničila dve ukrajinski brezpilotni mornariški letali, ki sta jo ponoči poskušali napasti. Ministrstvo je v izjavi sporočilo, da je njihova patruljna ladja Sergej Kotov v tem času nadzorovala ladijski promet na jugozahodu Črnega morja. Ladje flote naj bi streljale na mornariški brezpilotni letali in ju uničile, pri tem pa ni bilo žrtev.

Na vzhodu so ukrajinske enote pregnale ruske enote s položajev v bližini vasi Andrivka, jugozahodno od večinoma uničenega mesta Bahmut, ki so ga ruske sile zavzele maja, je dodal.

V samo enem tednu je Rusija izstrelila več deset raket in brezpilotnih letal na Odeso. Vendar nobena od njih ni zadela tako globoko kot tista, ki je uničila katedralo, ki je v središču romantične in razvpite preteklosti mesta ter njegovih globokih korenin v ukrajinski in ruski kulturi.

Pojasnil je, da se dobava zahodnega orožja sicer nadaljuje, vendar je manj pogosta kot pred začetkom protiofenzive. "Sovražnik ima še vedno rezerve, čeprav so demotivirane, nepripravljene, vržene na frontno črto. Vendar imajo za zdaj še vedno možnost, da vsaj izvajajo napade," je dodal.

Ruski vodja regije Doneck je medtem poudaril, da so ukrajinske sile na frontni črti izgubile približno 30 odstotkov opreme, ki jo je dobavil Zahod, poroča ruska tiskovna agencija Tass. "Videli smo, koliko streliva, koliko opreme so zahodne države poslale na predvečer protiofenzive proti Ukrajini. Kar lahko zdaj povemo v približnih številkah: približno 30 odstotkov opreme so uničile sile ruske vojske," je dejal Denis Pušilin .

"Sem begunka iz Harkova. Preživela sem pekel in prišla v sončno Odeso, biser, srce naše Ukrajine," je dejala Tetiana Khlapova, ki v državi živi že 40 let. Na njenem vratu je še vedno brazgotina od šrapnela, ki je ostala od tretjega dne vojne, ko so zadeli njeno stanovanje. Četrti dan je pobegnila v Odeso.

Zdaj se hitro vrača v svoj dom v Harkovu, da bi vzela zimska oblačila in vojno preživela na Irskem, "ker tukaj niso zaščiteni niti za sekundo, v nobenem mestu".

"V vsakem trenutku te lahko zadenejo in raztrgajo celo telo," je dejala. "Ko se bo vojna končala - in verjamem, da bo Ukrajina premagala to umazanijo, te vampirje, se bom vrnila domov. Vrnila se bom, ne glede na vse."

Odkar se je Ukrajina leta 1991 osamosvojila od Moskve, je Odesa zaradi svoje dolge, konfliktne zgodovine in pogledov, ki segajo daleč prek njenih meja, na sebe gledala drugače kot druga večja mesta v državi. Preteklost mesta Odesa je prepletena z nekaterimi najbolj cenjenimi ruskimi osebnostmi, kot so Katarina Velika, pisatelj Lev Tolstoj in pesnica Ana Ahmatova.

Njena pristanišča so bila ključna za lanski mednarodni sporazum, ki je Ukrajini in Rusiji omogočil pošiljanje žita v preostali svet. Pravoslavna katedrala pa pripada moskovskemu patriarhatu, prebivalci večinoma govorijo rusko. In - vsaj dokler si Kremelj leta 2014 ni nezakonito priključil bližnjega Krimskega polotoka - so plaže Odese oboževali ruski turisti.