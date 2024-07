'Ukrajina ne sme podpisati dogovora s hudičem'

OGLAS

Dogovor o končanju vojne bi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu prinesel le čas, da okrepi svojo vojsko in začne novo, morda še bolj nasilno poglavje v vojni je dejal Mihajlo Podoljak za AP. "Če želite podpisati dogovor s hudičem, ki vas bo nato potegnil v pekel, potem ga podpišite. To je Rusija," je odvrnil Podoljak na vprašanje o možnostih mirovnega dogovora za Kijev, čigar sile se trenutno borijo v krvavi vojni z ruskimi na vzhodu Ukrajine. Podoljak je resno opozoril, da če bo Ukrajina karkoli podpisala z Rusijo, to ne bo pomenilo konec vojne, pomenilo bo ne le izgubo ampak tudi vstopnico za nadaljevanje vojne v drugačnem obsegu. "Z drugimi protagonisti, z drugačnim številom ubitih in mučenih ljudi," je dejal.

Mihajlo Podoljak FOTO: AP icon-expand

Enako mnenje naj bi sicer delilo večina Ukrajincev, vendar pa se Zelenski vse bolj sooča s pritiskom Zahoda, Kijev pa s težkimi razmerami na fronti proti večje in bolje opremljeni vojski Moskve. Na slabo razpoloženje in skrb vpliva še negotova politična podpora trenutno najbližje zaveznice Ukrajine, ZDA. A utrujenost in ta večna negotovost zmanjšujeta moralo Ukrajincev, ki se spopadajo z velikimi izgubami, bombardiranjem in izpadi elektrike. Raziskava Mednarodnega sociološkega inštituta v Kijevu je pokazala, da število Ukrajincev, ki nasprotuje ozemeljskim zahtevam Rusije v zameno za mir, močno upada. In tega se očitno zaveda tudi ukrajinski voditelj, ki je nakazal pripravljenost na pogajanja z Rusijo, prvič po invaziji leta 2022 in predlagal, da Moskva pošlje svojo delegacijo na naslednji svetovni mirovni vrh, ki bo predvidoma novembra. A to niti najmanj ni všeč Podoljaku, ki vztraja, da bi sporazum narekoval še večje nasilje v prihodnosti. "Lahko bi šlo za zamrznitev konflikta za nek določen čas. Toda to pomeni, da bo Ruska federacija delala na svojih napakah in posodobila svojo vojsko," je opozoril. "Agresorska država ni prišla na ozemlje Ukrajine, da bi podpisala mirovni sporazum, to je nesmisel."

Ravno v tem času, je bil tudi zunanji minister Dmitro Kuleba na Kitajskem, ki je ena najtesnejših ruskih zaveznic, na misiji za vzpostavitev tesnejših vezi. Podoljak je dejal, da je bil Kulebov cilj pojasniti ukrajinska stališča in Kitajski dopovedati, zakaj bi morala igrati bolj "aktivno funkcijo pri končanju vojne pod pogoji mednarodnega prava". Podoljak je komentiral tudi ameriške volitve in se dotaknil vprašanja glede bodoče ameriške pomoči Ukrajini. Ampak kot je dejal, ima Ukrajina dobre odnose, tako z republikansko kot demokratsko stranko, velike simpatije pa Podoljak goji prav do predsednika Joeja Bidna, kljub njegovemu počasnemu sprejemanju odločitev glede Ukrajine. "Sprejeli so vse odločitve, ki jih je Ukrajina potrebovala. Od dobave orožja, dodatnih dovoljenj za napade na obmejnih ozemljih Ruske federacije, do globalne diplomatske podpore Ukrajini," je bil jasen. In ne glede na to, katera stranka bo pobrala zmago na novembrskih volitvah, je Podoljak prepričan, da bo Ukrajina še naprej vzdrževala tesne vezi z ZDA. "Ne vidim scenarija, po katerem bi bilo mogoče ustaviti pomoč Ukrajini."