Ukrajina o vrnitvi Wagnerjevcev na bojišče: Rusija potrebuje meso za mlinček

Pripadniki Wagnerja so se v Ukrajini bojevali do maja, ko so najsrditejši boji potekali pri Bahmutu. Junija je nato sledil propadli pohod Wagnerjevih sil proti Moskvi, ki ga je vodil Prigožin, ki pa je prejšnji mesec umrl v letalski nesreči. Skupina se je zatekla v Belorusijo, nekateri člani pa so bili napoteni v afriške države, kjer ima Rusija svoje interese.

"Wagnerjevci se niso skrivali. Morda so mislili, da se jih bodo naši vojaki bali, kar v resnici nakazuje le na to, da Rusija potrebuje novo meso za mlinček," je za Politico dejal tiskovni predstavnik vzhodnega poveljstva ukrajinske vojske Sergej Čerevatij. "Wagner kot organizacija je bil v Bahmutu pokončan. Zdaj svoje srečne vojake pošiljajo v Afriko, kjer je več denarja. Tisti z manj sreče pa so nazaj v Ukrajini."

Po njegovih besedah so s pomočjo prisluškovanja in izvidništva ugotovili, da so Wagnerjeve sile na bojišču v Donbasu, in opozorilIi: "O njih vemo prav vse."

'Včasih so se imenovali vojaki sreče, sedaj so bolj podobni vojakom nesreče'

Eden od ukrajinskih raziskovalnih centrov je septembra ocenil, da je v Belorusiji ostalo manj kot 1000 Wagnerjevih plačancev. V posebnih enotah notranjega in obrambnega beloruskega ministrstva dela okoli 200 pripadnikov skupine, ki so inštruktorji. Preostali niso želeli biti rekrutirani v nove enote ali ministrstva, je ob sklicevanju na svoje vire razkril ukrajinski center.