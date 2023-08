Ukrajina od Evropske komisije dobila 1,5 milijarde evrov pomoči

Pojasnili so, da je namen tega instrumenta pomoč Ukrajini s stabilno, predvidljivo in obsežno finančno podporo v letošnjem letu. Ta podpora ji bo pomagala, da bo še naprej izplačevala plače in pokojnine ter ohranila delovanje osnovnih javnih storitev, kot so bolnišnice, šole in stanovanja za preseljene osebe.

Ukrajini bo tudi omogočila zagotovitev makroekonomske stabilnosti in obnovo kritične infrastrukture, ki jo je Rusija uničila v svoji agresivni vojni, kot so energetska infrastruktura, vodni sistemi, prometna omrežja, ceste in mostovi, so zapisali.