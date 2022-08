Ukrajina od ZDA in Nemčije prejela raketne sisteme Himars in Mars II

V Ukrajino so prispeli novi raketni sistemi Himars iz ZDA in raketni sistemi Mars II iz Nemčije, je na Twitterju sporočil ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Medtem so ZDA napovedale novo pomoč Kijevu v orožju, vključno s strelivom za vse pomembnejše raketomete in topove, v vrednosti 550 milijonov dolarjev.

Raketni sistemi, ki jih je Ukrajina prejela od ZDA in Nemčije, po navedbah Kijeva v sklopu vse večjega arzenala zahodnega orožja dolgega dosega pomembno spreminjajo dinamiko na bojišču. Oleksij Reznikov se je v odzivu zahvalil nemški kolegici Christini Lambrecht in dejal, da ukrajinski topničarji pozdravljajo nemške partnerje. Dodal je, da je hvaležen tudi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in obrambnemu ministru Lloydu Austinu za krepitev ukrajinske vojske. "Dokazali smo, da smo pametni uporabniki tega orožja. Zvok salve Himars je postal glavna uspešnica letošnjega poletja na frontnih črtah," je Reznikov zapisal v odzivu. icon-expand Mobilni raketni sistem HIMARS FOTO: AP Ukrajinski obrambni minister je sicer že minuli mesec prosil Washington, naj pošlje v Ukrajini več sistemov Himars, saj jih ukrajinske sile za učinkovit protinapad potrebujejo vsaj sto. Danes je ponovno pozval tudi k dobavi streliva daljšega dosega. Bidnova vlada je doslej zavračala pošiljanje raket daljšega dosega Kijevu, saj se je bala, da bi ta z njimi napadal cilje na ruskem ozemlju in da bi vojna v Ukrajini eskalirala v neposreden spopad Rusije z Zahodom. Vendar pa so ZDA danes napovedale novo pošiljko orožja Ukrajini, vključno s strelivom za sisteme Himars. Novi sveženj v vrednosti 550 milijonov dolarjev bo "vključeval več streliva za visoko mobilne napredne raketne sisteme, znane tudi kot Himars, ter strelivo" za artilerijo, je novinarjem povedal svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Kirby. Po njegovih besedah vojaška pomoč ZDA Ukrajini zdaj znaša že skoraj devet milijard dolarjev.