Ukrajina osvobodila več vasi na jugu države, Rusi zavzeli del Severodonecka

Ukrajinske sile naj bi nedavno prevzele nadzor nad nekaterimi vasmi na meji med črnomorskima regijama Mikolajiv in Herson in ubranile več ruskih protinapadov. Medtem je ruski obrambni minister Šojgu dejal, da so ruske sile v celoti zavzele stanovanjska območja mesta Severodoneck in da nadzorujejo skoraj celoten Lugansk. Iz urada ukrajinske generalne državne tožilke pa so sporočili, da so od začetka invazije na Ukrajino ruske sile ubile več kot 260 otrok.

icon-expand Ukrajinka v Kijevu FOTO: AP Ukrajina, ki zaradi ruske premoči v zraku le redko uporablja lastne letalske enote, je danes izvedla več zračnih napadov na jugu države, je sporočil ukrajinski generalštab in dodal, da je Kijev prevzel nadzor nad nekaterimi vasmi na meji med črnomorskima regijama Mikolajev in Herson. S helikopterji naj bi Ukrajina izvedla napade na ruske enote v regiji Herson, z letali pa na skladišča streliva v regiji Mikolajev. Tudi ruska protiofenziva v bližini naj bi bila neuspešna, kljub intenzivni artilerijski in letalski podpori, piše v poročilu ukrajinskega generalštaba. Hkrati analitiki na ameriškem Inštitutu za vojne študije (ISW) menijo, da je Ukrajincem uspelo potisniti rusko ladjevje z obale Črnega morja za več kot sto kilometrov stran. Na vzhodni fronti so glavni napori Rusije še vedno osredotočeni na mesto Severodoneck. Stanovanjska območja mesta so v celoti zavzele ruske enote, je povedal ruski obrambni minister Sergej Šojgu in dodal, da si ruska vojska še vedno prizadeva vzpostaviti nadzor nad industrijskim območjem mesta in najbližjimi naselji. Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je na Telegramu zapisal, da v mestu Lisičansk poročajo o ranjenih, potem ko je rusko obstreljevanje prizadelo trg in šolo. Zapisal je tudi, da so dozdajšnji ruski napadi na območju Bahmuta bili odbiti, vendar opozarja, da se začenja nov ruski napad, poroča BBC. Ruske sile trenutno napredujejo proti mestu Slovjansk, še enemu strateškemu cilju v regiji Donbas. Prav tako naj bi zavzele mesto Svjatihorsk, ki je bilo zadnja postojanka ukrajinskih enot na severnem bregu reke Severski Donec. icon-expand Ukrajinske sile na območju Donecka FOTO: AP Ruski obrambni minister Šojgu je še povedal, da imajo v ujetništvu skoraj 6500 ukrajinskih vojakov, od tega se jih je 126 predalo v zadnjih dneh. Medtem pa so bila trupla ukrajinskih borcev, ki so bili ubiti pri obrambi ključnega pristaniškega mesta Mariupolj v jeklarni Azovstal izročena Kijevu in njihovim družinam, so sporočile družine pripadnikov ukrajinskega nacionalističnega bataljona Azov. V ponedeljek zvečer je sicer ukrajinski predsedniški svetovalec Oleksij Arestovič napovedal, da bo ta teden izjemno naporen za ukrajinske sile v Donbasu. V najslabšem primeru bi lahko bilo obkoljeno mesto Severodoneck in se začelo obleganje Slovjanska, je dejal. PREBERI ŠE Na obisku v Sloveniji podpredsednica ukrajinskega parlamenta Šojguj: Ruske sile nadzorujejo skoraj celoten Lugansk Ruske sile nadzorujejo skoraj celotno vzhodno ukrajinsko regijo Lugansk, je danes dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Rusija je zavzela 97 odstotkov Luganska, je zatrdil na današnjem sestanku obrambnega ministrstva v Moskvi, ki ga je predvajala državna televizija. Po besedah Šojguja so Rusi zavzeli 97 odstotkov ozemlja Luganska, je poročal britanski BBC. Ruske sile nadzorujejo tudi mesti Svjatohirsk in Liman ter še 15 vasi v sosednjem Donecku, je dodal. Območji Doneck in Lugansk tvorita Donbas na vzhodu Ukrajine, njuno zavzetje pa je bilo večkrat omenjeno kot glavni cilj ruske invazije. Šojgu je pred tem tudi zatrdil, da Rusija nadzoruje vsa stanovanjska območja mesta Severodoneck in si sedaj prizadeva zavzeti ključno industrijsko območje mesta in okoliške vasi. O tem, katera stran nadzoruje katero ozemlje, sicer obstajajo nasprotujoča si poročila, saj se spopadi za Severodoneck nadaljujejo, ob tem opozarja BBC. PREBERI ŠE Ukrajinski ostrostrelec ubil ruskega plačanca Vladimirja Andanova V Svjatohirsku se nahaja tudi slovit leseni samostan, ki je bil pred dnevi tarča obstreljevanja in delno uničen v požaru, za kar sprti strani krivita ena drugo. Rusko obrambno ministrstvo je vnovič zavrnilo obtožbe Ukrajine, da so ruske sile obstreljevale samostan, ki je eno najpomembnejših svetišč ruskega pravoslavja. Po besedah Šojguja je bilo v zadnjih desetih dneh uničenih tudi okoli 50 enot tuje vojaške opreme, vključno z oklepniki in havbicami. Teh informacij neodvisno ni bilo mogoče preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinsko tožilstvo: Ruske sile v Ukrajini doslej ubile več kot 260 otrok Od začetka invazije na Ukrajino so ruske sile ubile več kot 260 otrok, so danes sporočili iz urada ukrajinske generalne državne tožilke Irine Venediktove. Poškodovanih je bilo več kot 467 otrok, poroča španska tiskovna agencija EFE. Od začetka agresije je več kot 730 otrok utrpelo posledice ruske agresije, so sporočili v izjavi na Telegramu. Kljub temu urad generalne državne tožilke opozarja, da ti podatki niso dokončni, saj so številne preiskave še vedno v teku. Poleg tega je veliko območij, kjer trenutno potekajo spopadi, nedostopnih ali vsaj težko dostopnih za tovrstne preiskave. Unicef ob tem opozarja, da se humanitarne potrebe v Ukrajini povečujejo vsako uro, ko se boji nadaljujejo, ter da bo posledice obsežne razselitve Ukrajincev, ki smo ji priča od začetka vojne, nosilo več prihodnjih generacij. Otroci, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, so po njihovi oceni tudi bolj izpostavljeni nevarnosti trgovine z belim blagom in izkoriščanju nasploh, še navaja EFE.