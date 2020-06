Pari končno spoznali svoje otroke, ki so zaradi zaprtih meja obtičali v ukrajinskih bolnišnicah

Parom, ki so se jim v času pandemije rodili otroci s pomočjo nadomestnih mater, so ukrajinske oblasti naposled le dovolile vstop v državo. 31 parov je tako že spoznalo svoje novorojenčke, ki so zaradi omejevalnih ukrepov v času pandemije obtičali v bolnišnicah v tej vzhodnoevropskih državi. 88 novopečenih staršev pa naj bi to storilo v prihodnjih tednih.

Zaradi ukrepov v času pandemije koronavirusa je v ukrajinskih bolnišnicah obtičalo 125 otrok, rojenih nadomestnim materam. Njihovi starši, ki prihajajo z vsega sveta, namreč niso mogli priti po njih, saj so ukrajinske oblasti zaprle svoje meje. V sredo pa je 31 parov naposled le lahko prišlo v Ukrajino in spoznalo svoje novorojenčke. "To je poseben dan. Vsi vladni organi so odreagirali hitro in pomagali," je za APdejala ukrajinska aktivistka za človekove pravice Ljudmila Denisova. "Spoznala sem španski par, katerih hčerka je bila rojena pred tremi tedni." Svojega otroka je prvičspoznala tudiAndrea Diez iz Argentine. "Gre za srečen konec te zgodbe," je dejala. icon-expand Za otroke je skrbelo zdravstveno osebje. FOTO: AP Ukrajinske oblasti so prvim parom dovolile vstop v državo pod pogojem, da so na testiranju za koronavirus negativni, obenem bodo morali v 14-dnevno karanteno. 88 parov je prav tako že dobilo dovoljenja za vstop v državo, v Ukrajino naj bi prispeli v prihodnjih tednih. Pari prihajajo iz Kitajske, Španije, ZDA, Italije, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Bolgarije, Romunije, Avstrije, Mehike, Argentine, Portugalske... icon-expand Ukrajina ima cvetočo industrijo nadomestnega materinstva. FOTO: AP Ukrajina ima sicer cvetočo industrijo nadomestnega materinstva, je ena izmed redkih držav, ki dovoljuje tudi tujim državljanom, da uporabijo ukrajinske nadomestne matere. V državi, kjer se mnoge Ukrajinke odločijo, da postanejo nadomestne matere zaradi socialne stiske, deluje okoli 50 klinik. icon-expand Starši prihajajo iz vsega sveta. FOTO: AP