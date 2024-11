Ukrajina pokazala ostanke ruske eksperimentalne rakete

"To je bilo prvič, da smo ostanke takšnega izstrelka našli na območju Ukrajine," je za AP dejal strokovnjak iz ukrajinske varnostne službe.

Ukrajinska varnostna služba je zbrala ostanke rakete, ki jih bodo zdaj analizirali v centru za forenzično analizo. Od orožja, ki lahko nosi konvencionalne ali jedrske bojne glave, so ostale le zoglenele zvite žice in okroglo ogrodje.

Rusija je minuli teden delno uresničila svoje grožnje o tem, da se bo ostro odzvala na uporabo balističnih raket zahodne izdelave na ozemlju Ruske federacije. Na območje tovarne Južmaš v Dnipru je namreč v četrtek zgodaj zjutraj priletelo več 'snopov' bojnih glav. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je nato razkril, da so v napadu uporabili Orešnik, novo eksperimentalno balistično raketo srednjega dosega.

Glavni ukrajinski obveščevalni direktorat je sporočil, da je bila raketa izstreljena iz vojaškega vadišča Kapustin Jar v ruski regiji Astrahan in je do Dnipra potovala 15 minut. Raketa je imela šest 'snopov' bojnih glav. Raketa naj bi dosegla hitrost preko 10.000 kilometrov na uro, razpadla na več bojnih glav ob vstopu v atmosfero in bila praktično nedosegljiva za obstoječe protiraketne sisteme.

V luči četrtkovega raketnega napada je Mike Waltz, svetovalec za nacionalno varnost novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, izrazil zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in dejal, da želi prihajajoča ameriška administracija za mizo posesti obe strani. V pogovoru za Fox News je poudaril tudi, da si Trump želi, da se konflikt hitro konča.